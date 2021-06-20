أستاذ مناعة يكشف مخاطر المتحور الجديد لفيروس كورونا "دلتا".. فيديو

قال عبد الهادي خضر، أستاذ المناعة بالولايات المتحدة، إنه حتى الآن اللقاحات الموجودة تمنع الإصابة بالمتحور الجديدة لـ فيروس كورونا “دلتا”.

وأضاف خضر خلال مداخلة مع “اكسترا نيوز”، أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا سابقا، معرضين للإصابة بـ المتحور الجديد “دلتا”.

وأكد أستاذ المناعة بالولايات المتحدة، أن الدول المتقدمة منحت اللقاح بنسبة كبيرة لمواطنيها وتتخوف من ظهور تحور جديد لفيروس كورونا مثل “دلتا” فيصيب الأشخاص الذين تم تلقيحهم سابقا.

وتم اكتشاف نوع دلتا شديد العدوى في تفشي فيروس كورونا في سيدني، وأنه نفس المتغير الذي تم اكتشافه في ملبورن، ومع ذلك فإن مصادر العدوى مختلفة.



ما هو متغير دلتا؟

متغير دلتا هو نوع شديد العدوى لـ COVID-19.

تهتم السلطات الصحية به بشكل خاص لأنه يبدو أنه:

أكثر عدوى من المتغيرات الأخرى

أكثر مقاومة للضوابط الصحية والوقاية مثل العزل

التسبب في أعراض أكثر تنوعًا وشدة بين المرضى

سهولة الانتشار بين الأطفال

يُعرف متغير دلتا أيضًا باسم B.1.617.2 وكان يُعرف سابقًا باسم البديل الهندي .

من أين أتى متغير دلتا؟

تم اكتشاف متغير دلتا لأول مرة في الهند في أكتوبر من العام الماضي.

وهي حاليًا السلالة السائدة في المملكة المتحدة ، وفقًا لأرقام الصحة العامة في إنجلترا.

قدرت سلطات المملكة المتحدة أن متغير دلتا هو أكثر عدوى بنسبة 40 في المائة من متغير ألفا الذي أرسل بريطانيا إلى الإغلاق في بداية العام.