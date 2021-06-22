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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. قرار جديد من أوقاف غزة عن تدابير الصلاة بالمساجد

صدى البلد

أعلنت وزارة الاوقاف بغزة استئناف جميع الأنشطة المسجدية من الدروس والمحاضرات وحلقات التلاوة مع أخذ إجراءات السلامة.

وبحسب وكالة معا، قالت في بيان لها إن القرار جاء بعد تراجع عدد إصابات كورونا في قطاع غزة، موكدة استمرار التباعد بين المصلين، والحرص على الإلتزام بالسجادة والكمامة.

وأشارت إلى السماح بتشغيل المراوح وتعديل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة.

ودعت الأوقاف المواطنين للمبادرة بأخذ اللقاح من أجل تجنب الإصابة، أو تقليل آثارها.

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وأكدت انها ستنظم مع الصحة حملة تطعيم للمصلين، حيث سيُسمح لأي مسجد ينتهي من عملية التطعيم بإنهاء التباعد والعودة إلى مزاولة نشاطه المعتاد.

وسجلت فلسطين أمس 3 وفيات و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و146 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.


وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية  أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً إلى وجود 8 مرضى في غرف العناية المركزة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضًا.

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