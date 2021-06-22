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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القوى العاملة تنفي قيامها بتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف معاش لها 

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

حذرت وزارة القوى العاملة من جديد من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية المزيفة .

ونفت وزارة القوي العاملة  قيامها بالاتصال التليفوني بالمواطنين لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة  لصرف 500 جنيه كمعاش لتلك الفئة ، أو لاستقصاء بيانات المواطنين .

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك المكالمات  الوهمية  وعدم إعطاء أي بيانات لأى مصدر غير معلوم ومصرح له بجمعها ،  وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية.

وأكدت الوزارة أنها تمتلك صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «facebook» تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg .

 

الصفحة الرسمية للقوي العاملة
الصفحة الرسمية للقوي العاملة
وزارة القوى العاملة العمالة غير المنتظمة المكالمات الوهمية صرف 500 جنيه كمعاش عدم الانسياق وراء تلك المكالمات الوهمية

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