عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قطاع غزة.. كوريا الشمالية تصف إسرائيل بـ الكيان السرطاني

أرشيفية
أرشيفية

شنت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، هجومًا على إسرائيل ووصفتها بـ “الكيان السرطاني” بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان عبر موقعها الرسمي إن "الغازات الجوية العشوائية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن عدد كبير من الضحايا"، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.

وأضاف البيان الصادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن "إسرائيل مدمرة للسلام في الشرق الأوسط، ولا يمكنها إلا أن تكون كيانا سرطانيا".

وأدانت الخارجية الكورية الشمالية "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية والضربات الجوية الإسرائيلية الوحشية ضد الدول ذات السيادة".

كما عبرت الخارجية الكورية الشمالية عن "دعمها لنضال الشعب العربي من أجل إيجاد حل سلمي لقضايا الشرق الأوسط، ومن أجل الحفاظ على السيادة الوطنية".

كما أشارت كوريا الشمالية إلى أن الغارات الجوية "جريمة ضد الإنسانية تهدد بشكل خطير حق حياة شعوب الشرق الأوسط، بما في ذلك الفلسطينيين".

وشن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، غارة جوية على موقع للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
 

توقيع اتفاقية تعاون طبي بين إسرائيل والإمارات

سلاح جديد موجه لـ غزة..إسرائيل تعلن نجاح تجربة إسقاط طائرة بـ الليزر..فيديو

كوريا الشمالية إسرائيل الكيان السرطاني قطاع غزة الغارات الإسرائيلية الغازات الجوية الشرق الاوسط

ترشيحاتنا

من يتحكم في مفاوضات الاتفاق النووي؟.. رئيسي يربح أولى جولات جس النبض مع بايدن

برشلونة يعلن خضوع ديمبلي لعملية جراحية.. تفاصيل

مبعوثو الولايات المتحدة الأمريكية .. قليل من الفعل كثير من الضجيج

ذكرى ثورة 30 يونيو .. الفلاحين تعرض إنجازات السيسي بالقطاع الزراعي

توجيهات رئاسية بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل

تفاصيل الساعات الأخيرة في المقاصة قبل مواجهة الزمالك بالكأس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

عمرها ٩ سنوات.. تجديد حبس عاطل اغتصب طفلة في الغردقة

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

أين كانت ؟ .. مصادر تكشف كيفية ضبط فتاة التيك توك حنين حسام

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

دهستهم سيارة نقل .. مصرع 3 أطفال أمام نفق الشهيد أحمد حمدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

حاول سرقته.. صياد يقاتل ثعبانا ضخما على ضفة بحيرة| شاهد

فيديو

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ