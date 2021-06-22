بسبب قطاع غزة.. كوريا الشمالية تصف إسرائيل بـ الكيان السرطاني

شنت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، هجومًا على إسرائيل ووصفتها بـ “الكيان السرطاني” بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان عبر موقعها الرسمي إن "الغازات الجوية العشوائية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن عدد كبير من الضحايا"، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.

وأضاف البيان الصادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن "إسرائيل مدمرة للسلام في الشرق الأوسط، ولا يمكنها إلا أن تكون كيانا سرطانيا".

وأدانت الخارجية الكورية الشمالية "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية والضربات الجوية الإسرائيلية الوحشية ضد الدول ذات السيادة".

كما عبرت الخارجية الكورية الشمالية عن "دعمها لنضال الشعب العربي من أجل إيجاد حل سلمي لقضايا الشرق الأوسط، ومن أجل الحفاظ على السيادة الوطنية".

كما أشارت كوريا الشمالية إلى أن الغارات الجوية "جريمة ضد الإنسانية تهدد بشكل خطير حق حياة شعوب الشرق الأوسط، بما في ذلك الفلسطينيين".

وشن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، غارة جوية على موقع للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

