عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ضوابط الحصول علي سيارة ذوي الإعاقة وفقا للقانون .. التفاصيل الكاملة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات وضوابط حصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون، واشتراطات دمجهم في المجتمع بصورة كبيرة، وذلك في جميع القطاعات.

وفيما يلى نستعرض الاشتراطات اللازمة لتطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة المخصصة لذوى القدرات الخاصة.يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية ما يأتي..

6 شروط لـ عضوية مجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة .. تعرف عليها

رغم تأكده من إصابته.. جندي إسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا أعزل من ذوي الإعاقة

1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة

2- ورود تقرير طبي يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذى الإعاقة.ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.

4-تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد بعدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأي إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقارى

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، منح المعاقين في مصر سيارات مجهزة طبيًا لتناسب كافة احتياجاتهم، من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة الجديد.

وأكدت وزارة الصحة، أنها تتحمل كافة مصاريف الجمارك والضرائب، لتسهيل الحياة على الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما حدّد موقع المجالس الطبية المتخصصة شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك، وهى كالتالي:

1- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

2- أن يكون الشخص المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

3- ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc

4- يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

5- إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

كما حددت المجالس الطبية المتخصصة تعليمات الحجز الإلكتروني للكشف الطبي علي الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الحصول علي السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

أولا: استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي

ثانيا: يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الآتية:

البيانات الشخصية : الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفه – رقم التليفون .

اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – امراض دم – امراض قلب ...... ).

إذا كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الاهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الآتية: (اسم ولي الأمر/الوصي – الرقم القومي - صفته).

اختيار مكان الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

اختيار تاريخ الكشف الطبي.

اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه).

ثالثا: بعد إتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيانا يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات.. (يتم طباعة هذا البيان وإحضاره مع باقي المستندات المطلوبة).

رابعا: بالنسبة للتظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة : يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز علي الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.

خامسا: لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيا الا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

سادسا: يرجي العلم بان كافة البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة إقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسئولية القانونية عنها.

الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي القدرات الخاصة السيارات ذوى الهمم سيارات الشهر العقاري القيمة المضافة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الضريبة الجمركية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ترشيحاتنا

بسبب سد النهضة .. احمد موسى: المنطقة سوف تشهد توترا بسبب التعنت الإثيوبي

الزمالك والمحلة يتمسكان بالعلاقات التاريخية.. ويؤكدان حرصهما على مستقبل إمام عاشور

عباس شراقي: بحث عصام حجي عن السد الإثيوبي افتراضات خيالية

جمعة يستقبل رئيس البرلمان العربي وكبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي

ضوابط الحصول علي سيارة ذوي الإعاقة وفقا للقانون .. التفاصيل الكاملة

خاص .. طائرة الأهلي يضم محمد محسن لاعب الزمالك لمدة أربعة مواسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

الصحة: أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا سيكون متاحا نهاية الأسبوع

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر| فيديو

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ