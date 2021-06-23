لايكي likee.. قصة تطبيق قاد فتيات TIK ToK إلى السجن

في عام 2017 ظهر تطبيق لايكي likee ليجتذب عددًا كبيرًا من مستخدمي الإنترنت ورواد التواصل الاجتماعي في مصر، لما يتميز به من بعض الخصائص الترفيهية مقارنة بغيره من التطبيقات على الإنترنت.

ماذا تعرف عن تطبيق لايكي likee

يشبه تطبيق لايكي likee في محتواه وخصائصه تطبيق تيك توك الشهير، إضافة إلى بعض الميزات والتأثيرات البصرية والسمعية التي يفضلها المستخدمون أثناء تصوير الفيديوهات أو التقاط الصور.

وأصبح لايكي likee منصة إنشاء فيديوهات قصيرة عالمية، ويعمل على أنظمة أندرويد وios، ومتاح للتسجيل مجانًا لكافة العملاء دون قيود.

تطبيق لايكي likee

ويتيح التطبيق ميزات كثيرة لصناع المحتوى مع إضافة تأثيرات وفلاتر لضمان خروج الفيديو بالصورة المحببة لصاحبها، فضلا عن خاصية تركيب مشاهد ومقاطع الأفلام والنجوم المفضلين على الفيديوهات الشخصية.

كيف تربح من تطبيق لايكي likee بشكل قانوني

لتطبيق لايكي likee بعض الشروط لتحقيق ربح والحصول على مكافآت من إدارة التطبيق أو عائد الإعلانات التي تُبث عليه.

ويشترط للحصول على مكافآت أن يحتوي حسابك الشخصي على 3 فيديوهات على الأقل ويكون عدد معجبيك 1000 أو أكثر.

هل يحتوي تطبيق لايكي likee على محتويات جنسية

تطبيق لايكي likee مثل كل التطبيقات على الانترنت متاح لاستخدام الجميع بكافة المحتويات دون رقابة أو فلترة، مع الالتزام فقط بنشر تنويهات على بعض المحتويات.

وهناك شرط واحد لاستخدام تطبيق لايكي وعمل بث مباشر من خلاله وهي أن يكون عمر المستخدم 18 عامًا فما أكثر، وهو شرط يمكن تجاوزه بتعديل بيانات الاستخدام لما هم دون السن.

حنين حسام ومودة الأدهم

ويقوم التطبيق بحظر المستخدم الذي ينشر مادة إباحية مباشرة على الفور، لكن كثيرًا من المستخدمين ممن توجه لهم اتهامات بالاباحية يستخدمون كوسيلة لاستقطاب الفتيات لأشياء أخرى.

كيف قاد لايكي likee الفتيات إلى السجن

ارتبط تطبيق لايكي likee ببعض الأسماء خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها حنين حسام ومودة الأدهم التي حُكم عليهما بالسجن 10 و 6 سنوات بسبب سوء استخدام التطبيق وتهم تتعلق بالدعارة والاتجار بالبشر.

كما انتشرت خلال الفترة الماضية بعض الأسماء التي ارتبطت أسماءها بتهم تتعلق بالدعارة والإخلال بالقيم المجتمعية والأسرية بسبب بعض التطبيقات الشبيهة ومنها شيري هانم وزمردة ابنتها، وكذلك منار سامي، و ريناد عماد ، وهدير الهادي ، وغيرهم.

تحريات عن استخدام المتهمات تطبيق لايكي likee

حصل صدى البلد على نص شهادة رئيس قسم الاتجار بالبشر بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، في تحقيقات قضية حنين حسام عبد القادر ومودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة2020 كلي شمال القاهرة.

وشهد رئيس قسم الاتجار بالبشر، أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمة الأولى في سبيل قيامها باستقطاب الفتيات تحت ستار عملهن كمذيعات بتطبيق Likee وضعت رابطا إلكترونيا على مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها بتطبيق ( الانستجرام ) لاستقطاب الفتيات على جروب أنشأته على هاتفها مسمى ( لايك الهرم ) لدعوتهن لإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي من خلال تطبيق لايكى وتمكنت من دعوة العديد من الفتيات بذلك الجروب.

فتيات تيك توك

وأفادت تحرياته باستغلال المتهمة الثانية للطفلين حنين ح ح " وتدعى ساندى "، وياسين م ص بتصوير مقاطع فيديو تقوم فيه بالرقص رفقتهما ونشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي الاستقطاب تلك الفئة من العمر وتحقيق نسبة مشاهدة عالية قاصدة من ذلك تحقيق منفعة مالية.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حنين ح بالإتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجنى عليهن الطفلتان ملك س وحبيبة ع واللتان لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، والمدعوة روان س والمدعوة سارة ج وأخريات وذلك باستخدامهن بزعم توفير فرص عمل لهن تح تستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" انشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وانشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

كما قامت باستغلال كل من الطفلتين المذكورين استغلالا تجاريا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الالكترونية التي تجنى من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.

فيما قامت المتهمة مودة الأدهم بالإتجار في البشر، بأن استخدمت كلا من حنين ح ح "الشهيرة بـساندي" وياسين واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم.

