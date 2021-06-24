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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الإعلام اليمني: مأرب عصية ولن يدخلها الحوثيون إلا أسرى

وزير الإعلام اليمني
وزير الإعلام اليمني

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تسوق من جديد الآلاف من عناصرها والمغرر بهم؛ من أبناء القبائل والأطفال المجندين من مخرجات ما يسمى (المراكز الصيفية) وعتادها الثقيل والمتوسط المنهوب من معسكرات الدولة، لهجمات انتحارية ومحارق مفتوحة في مختلف جبهات محافظة مأرب.


‏وأضاف الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن مليشيا الحوثي لا تبدي أي اكتراث بخسائرها البشرية الفادحة، التي تدفعها مع كل تصعيد في مأرب، طالما وهي قادرة على حشد المزيد من أبناء القبائل وتجنيد الأطفال، فيما يدير المدعو حسن ايرلو وخبراء إيران وحزب الله وقياداتها، المعارك من غرف عمليات في العاصمة المختطفة صنعاء.


‏ودعا الوزير اليمني المغرر بهم من أبناء القبائل عدم الوقوع ضحية الأوهام، التي تروجها مليشيا الحوثي الإرهابية؛ بتحقيق انتصارات في محافظة مأرب، مؤكداً أن مأرب عصية ولن يدخلها الحوثيون إلا أسرى، ولن يعودوا من جبهاتها إلا أشلاء.

وزير الإعلام اليمني مليشيا الحوثي ايران وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني

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