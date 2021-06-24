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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: الصين دمرت أدلة تسرب كورونا من مختبر ووهان

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انتقادًا للديمقراطيين، بمن فيهم كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن، لنفيهم النظرية القائلة بأن فيروس كورونا قد تسرب من مختبر صيني.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: إنه فوجئ بالاهتمام الأخير بشأن نظرية تسرب فيروس كورونا من معهد ووهان للطب البيطري في الصين، مؤكدًا أنها أصبحت أكبر موضوع في أمريكا اليوم.

لا دليل معكم.. معهد ووهان يرد على بايدن ومنظمة الصحة العالمية

تصريح جديد من الصحة العالمية بشأن تسرب كورونا من مختبر صيني

وأضاف "أعلم ما قلته منذ فترة طويلة من البداية.. عندما رأيت ووهان، بدأ كل شيء ، وعندما نظرت إلى مختبر ووهان، بدا لي ما يفعلونه واضحًا جدًا".

وكان الديمقراطيون قد رفضوا نظرية تسرب كورونا من مختبر صيني، وقالت هاريس في تغريدة في يونيو عام 2020، إن تعليقات ترامب بشأن إدعاء التسرب تشكل خطابا عنصريا ضد الأمريكيين الآسيويين والمهاجرين الآسيويين حيث يضعهم بشكل مباشر في خطر.

تسرب كورونا من مختبر

ومع ذلك، اكتسبت نظرية خلق كورونا في مختبر، بعض الاهتمام الجديد في الأسابيع الأخيرة، عندما أمر الرئيس جو بايدن، وكالات الاستخبارات، الوصول إلى أصول فيروس كورونا.

وتحدث ترامب عن منتقديه "إنهم يحبون إلغاء بعض الأشخاص.. أعتقد أنني سأكون على رأس القائمة، بالتأكيد عندما ذكرت ووهان، حاولوا التقليل من شأنها والتشكيك في حديثي، ليحاولوا أخذ الفضل في ذلك لاحقًا''.

ورجح أن تكون السلطات الصينية "دمرت الأدلة على تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان".

وقال ترامب إن "الصين قد دمرت العديد من الأدلة على الأرجح" وأن منظمة الصحة العالمية سمحت بذلك، مضيفا أن التحقيق في منشأ فيروس كورونا لن يكون ناجحا على الأرجح.

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