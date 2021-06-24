وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج

أناب فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، في اعتماد نتيجة امتحان الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا في الخارج" للعام الدراسي 2020/2021م.

كما اعتمد فضيلته نتيجة امتحانات الدورالأول لـ"أبنائنا في الخارج" لكل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وحتى الصف الثاني الثانوي.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في الخارج بالسفارات المصرية للعام الدراسي 2020/2021م، من الشهادتين الإبتدائية والإعدادية وصفوف النقل حتى الصف الثاني الثانوي، 1566 طالبا وطالبة في 64 دولة حول العالم، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 98.5%، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 95.5%.