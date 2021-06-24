أداء متباين لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع.

وفقد رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم نحو 100 مليون جنيه، ليغلق عند 651.5 مليار جنيه، مقابل 651.6 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 في ختام تعاملات اليوم، بنسبة 0.07 %، ليغلق عند 10280.11 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.61 %، عند 2332.96 نقطة.

كما تراجع إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 0.45 % عند مستوى 3301.05 نقطة.

