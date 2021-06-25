بعد خصام طويل.. تمثال الأميرة ديانا يجمع شمل الأمير هاري والأمير ويليام

يستعد الأخوان الملكيان الأمير ويليام والأمير هاري لذكرى ميلاد والدتهم الراحلة الأميرة ديانا هذا العام بطريقة مختلفة عما سبق، فقد سيتخذ الاحتفال مراسم إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا.

وعلى عكس كل الخطط الموضوعة بشأن الاحتفال تغيرت الخطط نسبيًا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث خفض الأمير وليام والأمير هاري عدد الضيوف عند إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

فقد يقال إن الأخوين الأمير ويليام والأمير هاري قد قللا بشكل كبير من عدد الحاضرين في قصر “كنسينجتون” في 1 يوليو بسبب فيروس كوونا المستجد "كوفيد-19"، ويقام الحدث في عيد ميلاد أميرة ويلز الستين.



يُعتقد أن الأشقاء كانوا يأملون في حضور حوالي 100 شخص الحفل ، وفقًا لصحيفة ديلي ميل، لكن الوباء أجبرهم على تغيير خططهم بمعنى أن أشقاء وأقارب ديانا فقط هم من سيحضرون الاحتفال، قد تكون هذه الخطوة محبطة للعديد من أصدقاء ديانا ، الذين كانوا يأملون في حضور الاحتفال.

بينما قد تكون هذه فرصة للم شمل الأخوين الأمير هاري والأمير ويليام من جديد بعد الخلافات الاخيرة التي نشبت بينهما، فقد نما الخلاف بين ويليام وهاري منذ انتقال الأخير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعيش الآن في كاليفورنيا مع زوجته ميجان ماركل وطفليهما بعد ترك العائلة المالكة.

توفيت الأميرة ديانا والدة ويليام وهاري بشكل مأساوي في حادث سيارة عام 1997، في باريس .

