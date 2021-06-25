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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسرة خادمة اريترية انتحرت فى بولاق: مفيش شبهة جنائية

انتحار فتاة
انتحار فتاة

واصلت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس النيابة التحقيقات في انتحار خادمة تحمل جنسية دولة اريتريا شنقا داخل منزلها عقب طردها من العمل. 

واستمعت النيابة لأقوال شقيقة المتوفاة وعدد من أفراد أسرتها الذين قرروا في أقوالهم أمام حسن خليل وكيل أول نيابة بولاق الدكرور أنهم فوجئوا بها وقد تخلصت من حياتها شنقا، ولم يشتبهوا جنائيا في الوفاة.

وأضافت شقيقة المتوفاة في التحقيقات أن شقيقتها أصيبت بحالة من الحزن الشديد تحولت لحالة نفسية سيئة عقب تركها لعملها وعدم تقاضيها راتبها الأخير ما دفعها للتخلص من حياتها بتلك الطريقة. 

ولم تتهم اسرتها أحدا بقتلها أو تشتبه في الوفاة جنائيا وصرحت النيابة بدفن جثة الفتاة عقب انتهاء الطب الشرعي من التشريح وتسليمها لذويها أو مندوب السفارة. 

وكانت أخطرت النيابة السفارة الإريترية في القاهرة لحضور التحقيقات في انتحار خادمة من مواطني دولتها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة انتحار خادمة إريترية الجنسية شنقا داخل شقتها ببولاق الدكرور.

وأشارت التحريات إلى حضور القنصل الإريتري الى مسرح الجريمة فور إخطاره بالعثور على مواطنة من دولته جثة هامدة، حيث عثرت عليها شقيقتها وقررت أنها شنقت نفسها لطردها من عملها وعدم عثورها على عمل غيره ما أصابها بحالة نفسية سيئة.

وأجرت النيابة تحقيقات موسعة في انتحار سيدة إريترية شنقا داخل شقتها ببولاق الدكرور.

وتخلصت سيدة تحمل الجنسية الأفريقية من حياتها شنقا بمنطقة بولاق الدكرور حزنا لتركها العمل.

بلاغ

تلقى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور بالعثور على جثة سيدة مشنوقة داخل شقة بدائرة القسم.

إخطار السفارة لحضور التحقيقات في انتحار خادمة إريترية شنقا بـ بولاق

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شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن المتوفية تحمل جنسية أفريقية وتعمل خادمة.

التحريات

وأضافت التحريات أن المتوفية تركت عملها كخادمة ولم تجد عملا غيره، فأصيبت بحالة نفسية سيئة ما أدى لقيامها بشنق نفسها.

وكشفت التحريات أنه بسؤال شقيقتها 47 سنة، قررت أنها تعاني من اكتئاب منذ أن طردتها مخدومتها، ولم تدفع مستحقاتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

ووفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية، يموت شخص كل 40 ثانية منتحرًا، ومقابل كل شخص منتحر يوجد أكثر من 20 شخصًا حاولوا الانتحار، ويبلغ عدد المنتحرين سنويا 800 ألف منتحر، مع ملاحظة عدم تسجيل كثير من حالات الانتحار لأسباب تتعلق بالثقافة المجتمعية وعدم إفصاح الأهل بأن الوفاة كانت انتحارا.

ووقعت عده حالات انتحار فى بعض المحافظات من بينهما القاهرة واسيوط والجيزة والغربية ، من أبرز الوقائع أمرت نيابة حلوان الجزئية بحفظ التحقيقات لعدم وجود شبهة في واقعة انتحار سائق شنقًا داخل مسكنه بدائرة القسم، وذلك حزنًا على وفاة زوجته الثانية

بولاق الدكرور انتحار خادمة تركها لعملها شنقا إريتريا خادمة إريترية

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