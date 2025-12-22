عماد الدين أديب: نحن بحاجة إلى ألا يتحمل الرئيس كل شيء

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إنه كتب مقالا منذ أربع سنوات يوجه رسائل للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقول في المقال إن حجم الأزمة يحتاج إلى فريق بحجمها، منوها أنه تم شن هجوم عليه وقتها.

وأضاف عماد الدين أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن حجم الأزمة المالية الحالية بحجم دين يفوق 160 مليار دولار، وحجم الدين الداخلي الذي يتجاوز 11 تريليون جنيه مصر، وحسب كلام رئيس الوزراء 38 مليار دولار فوائد للدين مع الدين، ويرى رئيس الوزراء أن هذا الأمر في المنطقة الآمنة بينما يرى مراكز بحثية بأنها ليست في الحدود الآمنة.

وتابعت: في النهاية ما يهمنا أن تكون مصر تستطيع أن تكون مواردها لإصلاح أمورها ولشعبها، وبالتأكيد الأموال التي أنفقت جعلت البلد أفضل ولكن هناك شعب يعاني منذ أكثر من 70 سنة يتحمل تبعات حروب وظروف وسوء إدارة.

وأشار إلى أننا كنا في حاجة لهذه التطويرات في الدولة، فنحن بحاجة ألا يتحمل الرئيس وحده التفكير والتنفيذ والمتابعة والرقابة والتدخل لتصحيح الأخطاء فهو يحمل كل هذه الأمور على رأسه، فالرئيس يحتاج إلى فريق أفضل ولاعبين أكثر مهارة.