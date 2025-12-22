عماد الدين أديب: 2026 عام تسديد الفواتير والفوضى السياسية في العالم

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن عام 2025 ليس هو العام الحاسم وإنما العام الحاسم هو 2026 وهو عام تسديد الفواتير.

وأضاف عماد الدين أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن عام 2026 هو عام تسديد فواتير أزمات عامي 2024 و2025، وفيه مسارات انتخابات رئاسية وتشريعية في العديد من دول العالم، والسمة العامة لهذا العام ستكون فوضى سياسية وعدم اليقين المالي والاقتصادي وانكشاف الأزمات.

وأشار إلى أن عام 2026 هو عام الضغط الشديد على ترامب في الانتخابات التشريعية في الكونجرس وزيلينسكي ونتنياهو والمرشد الأعلى الإيراني وجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي لها لتصنيفها جماعة إرهابية.

وذكر أنه لم يذكر اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه يتعامل من منظور القوة وهو المنتصر وهو مسيطر على شبخ جزيرة الرقم وثبت أنه صامد وقادر على أن يثبت قوته، وكذلك الرئيس الصيني الذي تحقق بلاده أعلى معدل تنمية في العالم.