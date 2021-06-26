عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إعمار الكوكب الأحمر.. الصين تنطلق لبناء قاعدة سكان على المريخ

صدى البلد

ترسم الصين حاليًا خططها لمهمة مأهولة بـ البشر إلى المريخ بحلول عام 2033، كل هذا حتى تتمكن من بناء قاعدة على الكوكب الأحمر قبل الأمريكيين.

وفي سبيل ذلك ستشهد مهمة المريخ المقترحة من بكين رحلات متابعة منتظمة كجزء من خطة طويلة الأجل لبناء قاعدة مأهولة بالسكان بشكل دائم على الكوكب الأحمر واستخراج مواردها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

txt

بشرة خير.. التوصل لدواء يشفي أصحاب الأمراض الخطيرة من فيروس كورونا

txt

المرأة الدموية.. الأمير ويليام ينتقد زوجة أخيه هاري بسبب الخدم

بداية الرحلة

تم الكشف عن الخطة التي ستكثف السباق مع الولايات المتحدة لإنزال الناس على سطح المريخ ، بالتفصيل لأول مرة بعد أن هبطت الصين مركبة روبوتية على المريخ في مايو في أول مهمة لها إلى هذا الكوكب.

قال رئيس شركة تصنيع الصواريخ الرئيسية في الصين "وانج شياو جون" في مؤتمر استكشاف الفضاء إنه من المقرر إطلاق الطاقم إلى المريخ في 2033 و 2035 و 2037 و 2041 وما بعده.

شارك "وانج" رئيس الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات التي تديرها الدولة ، خريطة طريق لاستكشاف الإنسان للمريخ" خلال محاضرة افتراضية في المؤتمر العالمي لاستكشاف الفضاء الذي عقد في روسيا.

وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية للاحتفال بالذكرى الستين لرحلة الفضاء يوري غاغارين ، حسب رويترز.

تتضمن خطة وانج المكونة من ثلاث خطوات لاستكشاف الإنسان للمريخ الاستكشاف الآلي والاستكشاف البشري الأولي وأخيراً "الاستكشافات البشرية الروتينية"، وكجزء من الخطة ، كشف وانج أن الصين تأمل في بناء قاعدة على المريخ وتطوير "أسطول نقل كبير من الأرض إلى المريخ".

وأكد خلال المؤتمر :"نحن على استعداد للتعاون مع نظرائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم لتحقيق حلم البشرية بالذهاب إلى الفضاء السحيق والمشي على المريخ".

فيما ذكرت صحيفة "تشاينا سبيس" نيوز الرسمية، أنه قبل بدء المهمات المأهولة ، سترسل الصين روبوتات إلى المريخ لدراسة المواقع المحتملة للقاعدة وبناء أنظمة لاستخراج الموارد هناك.

txt

قبلة في مبنى الوزارة.. من هي السيدة التي قلبت الشعب على وزير الصحة البريطاني؟

txt

أخطر سجين.. صنع له زانزانة من الزجاج خصيصًا ولا يسمح له بالخروج منها

بالنسبة للسكن البشري على المريخ ، يجب أن تكون الأطقم قادرة على استخدام موارد الكوكب ، مثل استخراج أي مياه تحت سطحه ، وتوليد الأكسجين في الموقع ، وإنتاج الكهرباء، ويجب على الصين أيضًا تطوير تكنولوجيا لإعادة رواد الفضاء إلى الأرض.

من المتوقع القيام بمهمة غير مأهولة ذهابًا وإيابًا للحصول على عينات من التربة من الكوكب بحلول نهاية عام 2030.

الصين البشر المريخ الكوكب الاحمر قاعدة

موضوعات متعلقة

بشرة خير.. التوصل لدواء يشفي أصحاب الأمراض الخطيرة من فيروس كورونا

المرأة الدموية.. الأمير ويليام ينتقد زوجة أخيه هاري بسبب الخدم

قبلة في مبنى الوزارة.. من هي السيدة التي قلبت الشعب على وزير الصحة البريطاني؟

أخطر سجين.. صنع له زانزانة من الزجاج خصيصًا ولا يسمح له بالخروج منها

خوفًا من تركها وحيدة.. أم تطعن ابنتها 15 طعنة حتى الموت

في ذكرى وفاته.. شركة عالمية رفضت غناء مايكل جاكسون لأحد أفلامها

لمدة عام وأكثر.. 4% من مصابي فيروس كورونا لا يستعيدون حاسة الشم

من مصر القديمة إلى الهند.. الكلاب آلهة في حضارات العالم القديم

ترشيحاتنا

إعمار الكوكب الأحمر.. الصين تنطلق لبناء قاعدة سكان على المريخ

حكاية فستان هز جامعة.. هل يُعاقب المتنمرين على حبيبة طارق؟

إحباط تهريب شعاب مرجانية وكائنات بحرية نادرة بقرية البضائع.. صور

خالد الغندور يحسم الجدل حول حقيقة تطورات ملف تجديد عقد بن شرقي

صوت للفرعون.. كوكا ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري اليوناني

سلة الزمالك تسعى لحصد لقب بطولة دورى السوبر أمام الاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة بعد خضوعه لعملية جراحية

180 مليون جنيه.. شروط أشرف بن شرقي للموافقة على التجديد لـ الزمالك

تبدأ خلال أيام.. اعرف رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

الأرصاد تحذر: الطقس غدا شديد الحرارة وسواحل البلاد تسجل أعلى نسبة رطوبة

اسم من الأسماء الحسنى لم يرد في القرآن إلا مرة .. تعرف عليه

دوري أبطال أفريقيا.. 10 غيابات عن موقعة الأهلي والترجي اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر استعدادت الثقافة لمعرض الكتاب.. حجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

فيديو

كوبي بيست .. هل تقلد ياسمين صبري جورجينا زوجة رونالدو

صورة بالحجاب مع زوجها.. لغز موقف حلا شيحة من فيلم مش أنا

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ