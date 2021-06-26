إعمار الكوكب الأحمر.. الصين تنطلق لبناء قاعدة سكان على المريخ

ترسم الصين حاليًا خططها لمهمة مأهولة بـ البشر إلى المريخ بحلول عام 2033، كل هذا حتى تتمكن من بناء قاعدة على الكوكب الأحمر قبل الأمريكيين.

وفي سبيل ذلك ستشهد مهمة المريخ المقترحة من بكين رحلات متابعة منتظمة كجزء من خطة طويلة الأجل لبناء قاعدة مأهولة بالسكان بشكل دائم على الكوكب الأحمر واستخراج مواردها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

بداية الرحلة

تم الكشف عن الخطة التي ستكثف السباق مع الولايات المتحدة لإنزال الناس على سطح المريخ ، بالتفصيل لأول مرة بعد أن هبطت الصين مركبة روبوتية على المريخ في مايو في أول مهمة لها إلى هذا الكوكب.

قال رئيس شركة تصنيع الصواريخ الرئيسية في الصين "وانج شياو جون" في مؤتمر استكشاف الفضاء إنه من المقرر إطلاق الطاقم إلى المريخ في 2033 و 2035 و 2037 و 2041 وما بعده.

شارك "وانج" رئيس الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات التي تديرها الدولة ، خريطة طريق لاستكشاف الإنسان للمريخ" خلال محاضرة افتراضية في المؤتمر العالمي لاستكشاف الفضاء الذي عقد في روسيا.

وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية للاحتفال بالذكرى الستين لرحلة الفضاء يوري غاغارين ، حسب رويترز.

تتضمن خطة وانج المكونة من ثلاث خطوات لاستكشاف الإنسان للمريخ الاستكشاف الآلي والاستكشاف البشري الأولي وأخيراً "الاستكشافات البشرية الروتينية"، وكجزء من الخطة ، كشف وانج أن الصين تأمل في بناء قاعدة على المريخ وتطوير "أسطول نقل كبير من الأرض إلى المريخ".

وأكد خلال المؤتمر :"نحن على استعداد للتعاون مع نظرائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم لتحقيق حلم البشرية بالذهاب إلى الفضاء السحيق والمشي على المريخ".

فيما ذكرت صحيفة "تشاينا سبيس" نيوز الرسمية، أنه قبل بدء المهمات المأهولة ، سترسل الصين روبوتات إلى المريخ لدراسة المواقع المحتملة للقاعدة وبناء أنظمة لاستخراج الموارد هناك.

بالنسبة للسكن البشري على المريخ ، يجب أن تكون الأطقم قادرة على استخدام موارد الكوكب ، مثل استخراج أي مياه تحت سطحه ، وتوليد الأكسجين في الموقع ، وإنتاج الكهرباء، ويجب على الصين أيضًا تطوير تكنولوجيا لإعادة رواد الفضاء إلى الأرض.

من المتوقع القيام بمهمة غير مأهولة ذهابًا وإيابًا للحصول على عينات من التربة من الكوكب بحلول نهاية عام 2030.