عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 10 أيام.. تخلصى من دهون الدهون العنيدة للأبد

صدى البلد

التخلص من دهون البطن العنيدة مشكلة لدى الكثيرين يمكنك حرق دهون البطن العنيدة بسرعة.. بخطة رجيم لمدة10 أيام  تساعد على إنقاص الوزن  بسرعه مذهلة بعيدا عن الرجيمات القاسية لموقع بولد سكاى الهندى.

الإفطار

 


3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن

أو 
قطعة جبن قريش أو شريحتان نستو لايت + 1توست سن

أو

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام

أسرع رجيم لنسف الكرش وحرق دهون البطن

أهمية شفط دهون الظهر على الصحة العامة

 بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء 

 

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة ++ 3 ملاعق أرز

أو

علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
 

أو 
 

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة + 3 ملاعق مكرونة
 

أو

 قطعة من فيليه سمك مشوي +3 ملاعق أرز +طبق سلطة 


  أو 

 شريحتان من كبد المشوى أو الاستيك المشوى +3 ملاعق مكرون +طبق سلاطة صغير

 

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 


 

العشاء .. قبل النوم بساعة 

 

كوب زبادى +بيضة مسلوقة.

 

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100. 

 

مشروب جنزبيل والمريمارية أو مشروب كمون.

 

يمكنك بواسطة هذا الرجيم بجانب ممارسة الرياضة التخلص من دهون البطن العنيدة للأبد وحرق أسرع للدهون ويفضل الإعتماد على تناول المشروبات الحارقة للدهون بين الوجبات مثل الجنزبيل وبذور الكتان والمريمارية فهى من أنواع الأعشاب التى تساعد على حرق أسرع للدهون وتعزيز الأيض بسرعه خاصة ممن يعانون من مشاكل فى الحرق وبطء التمثيل الغذائى 

 

دهون البطن التخلص من دهون البطن العنيدة حرق دهون البطن حرق دهون البطن العنيدة حرق دهون البطن العنيدة بسرعة

موضوعات متعلقة

أسرع رجيم لنسف الكرش وحرق دهون البطن

استعيد رشاقتك وصحتك .. 6 خرافات عن الدايت تمنع إنقاص الوزن .. و5 معتقدات خاطئة عن أسباب دهون البطن وطرق التخلص منها

ترشيحاتنا

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان في الجبر والهندسة الفراغية .. اليوم

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

تعرف على أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم 28-6-2021

مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة

موعد وضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 - 1442

بعد خروج البرتغال .. موعد مباراة بلجيكا مع إيطاليا بدور الـ8 في يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

تسريب صوتي لوالده.. القصة الكاملة لخلافات شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

خطأ شائع.. أطباء يحذرون من وضع الثوم في الأنف لعلاج الجيوب الأنفية

حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ