في 10 أيام.. تخلصى من دهون الدهون العنيدة للأبد

التخلص من دهون البطن العنيدة مشكلة لدى الكثيرين يمكنك حرق دهون البطن العنيدة بسرعة.. بخطة رجيم لمدة10 أيام تساعد على إنقاص الوزن بسرعه مذهلة بعيدا عن الرجيمات القاسية لموقع بولد سكاى الهندى.

الإفطار



3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن

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قطعة جبن قريش أو شريحتان نستو لايت + 1توست سن

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بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام

بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة ++ 3 ملاعق أرز

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علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى



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3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة + 3 ملاعق مكرونة



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قطعة من فيليه سمك مشوي +3 ملاعق أرز +طبق سلطة



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شريحتان من كبد المشوى أو الاستيك المشوى +3 ملاعق مكرون +طبق سلاطة صغير

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات





العشاء .. قبل النوم بساعة

كوب زبادى +بيضة مسلوقة.

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100.

مشروب جنزبيل والمريمارية أو مشروب كمون.

يمكنك بواسطة هذا الرجيم بجانب ممارسة الرياضة التخلص من دهون البطن العنيدة للأبد وحرق أسرع للدهون ويفضل الإعتماد على تناول المشروبات الحارقة للدهون بين الوجبات مثل الجنزبيل وبذور الكتان والمريمارية فهى من أنواع الأعشاب التى تساعد على حرق أسرع للدهون وتعزيز الأيض بسرعه خاصة ممن يعانون من مشاكل فى الحرق وبطء التمثيل الغذائى