عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تلقيها لقاح كورونا.. أعراض نادرة تصيب سيدة تنتهي بـ وفاتها

صدى البلد

لم تكن ردود الفعل التي تحدث نتيجة الحصول على لقاح فيروس كورونا واحدة فالغالبية ممن حصلوا على اللقاح لم يتأثروا بأي شيء بينما هناك من أدى بهم اللقاح إلى ظهور أعراض نادرة وغريبة انتهت ببعضهم إلى الوفاة، كما حدث مع  أم لثلاثة أطفال حيث توفيت بشكل مأساوي بعد تعرضها لرد فعل كارثي نادر للغاية بعد حصولها على لقاح  فيروس كورونا أسترا زينيكا.

من جرعة اللقاح إلى الوفاة 

أصيبت  الأم والتي تدعى "لوسي تابيرر" وتبلغ من العمر 47 سنة ، بمرض خطير بعد تلقيها جرعة من لقاح فيروس كورونا وتطورت جلطات دموية في دماغها مما تسبب في سكتة دماغية شديدة.

قال زوجها الحزين "مارك توملين" إن لوسي عانت في البداية من آثار جانبية خفيفة وشائعة في الأيام التي تلت تلقيحها في مركز في بلجريف في 19 مارس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

txt

أصغر أم في بريطانيا.. فتاة تحمل في سن العاشرة من عمرها

txt

مطالبات في بريطانيا بتلقيح القطط والكلاب ضد فيروس كورونا

لكن حالة الأم ساءت تدريجيًا مما أدى إلى نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة ، وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها الأطباء لإنقاذها ، فقد توفيت بعد 22 يومًا من تلقيها اللقاح.

أصرت عائلتها على أنهم لا يروون قصتها من أجل إبعاد الناس عن اللقاح ، قائلة إن لوسي كانت متحمسة للحصول عليها، وقد قال مارك:" لا أريد أن يتأخر الناس عن الحصول على لقاح ولكني أريد أن يعرف الناس أن هناك مخاطر، نحن لسنا ضد التلقيح، فقد كانت لوسي متحمسة للغاية للحصول عليه".

كما أضاف شريك لوسي أن موتها كان له تأثير مدمر عليه وعلى ابنهما أورسون البالغ من العمر خمس سنوات، وفي حديثه عما حدث ، قال مارك: "لقد علمنا أنه قد تكون هناك بعض الآثار الجانبية لكنها لم تكن قلقة".

وأكمل :"اعتقدنا أنهم سيوضحون كما يفعل معظم الناس، كانت تعاني من ألم في جانبها ، فذهبت لرؤية طبيبها العام الذي قال إنها حصوات في الكلى ووصف لها بعض المسكنات".

txt

انفجار خلايا الدم والعروق..شابة تصاب بـ أعراض غريبة بعد تلقيها لقاح كورونا

txt

كفاية قهر للمحجبات.. شاهد فتاة تبكي بعد تعرضها لموقف محرج بـ البوركيني

فيما أضاف:"هذا طمأنها وهي لا تعتقد أن له علاقة باللقاح لكن الأمور بدأت تزداد سوءًا وبدأ الذعر، فقد أصيبت بكدمة بحجم كرة التنس، أصبحت متعبة وخاملةثم أصيبت بطفح جلدي شديد على وجهها وجانبها،بدأت لثتها في التغير وأصبحنا قلقين جدًا".

في الأول من أبريل ، بعد 13 يومًا من تلقيحها ، تم نقل لوسي إلى مستوصف ليستر الملكي حيث تم تشخيص جلطات الدم، وعالجها الأطباء بأدوية تسييل الدم لكن حالتها ساءت بشكل مستمر وأصيبت بجلطات دموية وأصيبت بجلطة دماغية شديدة.

 

كورونا وفاة مريضة بكورونا أعراض كورونا اعراض نادرة لكورونا فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

بعد 37 عامًا من الألم.. سيدة تكتشف حقيقة صادمة في أنفها

أصغر أم في بريطانيا.. فتاة تحمل في سن العاشرة من عمرها

في حفل تمثال ديانا ..عادة لن يقوم بها الأميران هاري وويليام

مطالبات في بريطانيا بتلقيح القطط والكلاب ضد فيروس كورونا

ترشيحاتنا

احذر.. 4 أفعال تعرضك لـ الحبس وغرامة نص مليون جنيه | تفاصيل

كيف تعيد آيفونك القديم للحياة مرة أخرى؟

طلاب الدبلومات الفنية يستكملون امتحاناتهم لليوم الثامن

هل يجوز الصيام على جنابة حتى الظهر؟.. تأخير الاغتسال يحرمك 8 خيرات

تعرف على أسعار فئات أصغر SUV في مصر 2021.. صور

وزير النقل لعمال ورش كوم أبو راضي: ما تخلوش حد يلعب في دماغكم ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

تفاصيل جديدة فى واقعة انتحار فتاة بـ الغلة السامة ببنها

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

القصة الكاملة لـ التشكيك في شهادة الثانوية العامة لطالب بـ تانية طب القاهرة

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

دعاء سورة يس لقضاء الحاجة في الصباح.. بـ 9 أدعية ينصلح الحال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ