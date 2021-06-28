الجالية المصرية بـ ألمانيا تنظيم احتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو بمدينة فرانكفورت

نظمت المنظمة الألمانية- المصرية، الأحد، احتفالية بذكري ثوره 30 يونيو، بـ مدينة فرانكفورت.

وشارك في الاحتفالية، ممثلي المجتمع المدني بالمدينة، وكذلك المصريين المتواجدين بـ فرانكفورت ومعظم مدن ألمانيا.

ونظمت الاحتفالية بذكرى ثوره 30 يونيو أمام مبنى المحافظة وسط مدينة فرانكفورت، إذ هو نفس المكان الذي تمَّ التظاهر فيه عام ٢٠١٣ لإسقاط جماعه الإخوان الإرهابية. وتمَّ تشغيل إذاعة الأغاني الوطنية، الذي نشرت جوٍ من البهجة لاستعادة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وخلال الوقفة، أعلن أعضاء المنظمة الألمانية- المصرية خلال احياء ذكرى ثوره 30 يونيوالتأييد للقيادة السياسية المصرية في الحفاظ علي أمن مصر المائي، واتخاذ كافة القرارات التي تضمن للمصريين حقهم في المياه، لأنَّ الحق في المياه هو حقٌ من حقوق الإنسان، الذي تنص عليه القوانين الدولية، وأنَّ الدفاع عن حق الإنسان في الماء هو أمرٌ بديهي.

وأعرب أعضاء المنظمة، خلال بيان لهم، من استيائهم الشديد من دولة إثيوبيا التي تتعمد الإضرار وحجب مياه النيل عن الشعب المصري والسوداني وذلك من خلال الملء الثاني لسد النهضة والهروب من المفاوضات المصرية- السودانية، لذلك لابد أن تعي إثيوبيا بأن حقه