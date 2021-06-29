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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يستهدف ترسيخ مبادئ الدبلوماسية

رانيا المشاط تطلق كتاب يوثق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

ارشيفية
ارشيفية

 أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، من خلال كلية لندن للاقتصاد، كتاب «الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي يحضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم.

 

يستهدف الكتاب توثيق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وترسيخ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، التي تقوم عليها الوزارة عالميًا، واستعراض جهودها لتدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يجمع الأطراف ذات الصلة لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وتُعقد الفعالية الدولية لإطلاق الكتاب افتراضيًا، بمشاركة  مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، و كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية،  إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

 

يمكن التسجيل لحضور الفعالية الافتراضية لإطلاق الكتاب من خلال اللينك التالي

https://www.lse.ac.uk/africa/Events/Public-Events/Policy-Reform-Rania-Al-Mashat 

 

وتم إعداد الكتاب من قبل وزيرة التعاون الدولي، ورندة حمزة مُساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط والمتابعة.


وتُعقد الفاعلية الدولية لإطلاق الكتاب بمشاركة مينوش شفيق مدير كلية لندن للاقتصاد، وكارمن راينهارت نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، واريك بيرجلوف كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية  الأخرى.

الدكتورة رانيا المشاط الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كلية لندن للاقتصاد مينوش شفيق مدير كلية لندن للاقتصاد وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط كتاب الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

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