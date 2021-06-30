الأهلي: لسنا في حاجة لتعثر الزمالك.. والدوري مصيره بأيدينا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي إن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن هوية بطل الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز، في ظل تبقي عدد كبير من المباريات لفريقه.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة النهار،" لاعبوا الأهلي كانوا في أشد الحاجة للراحة الطويلة التي حصلوا عليها قبل مواجهة الذهاب من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي التونسي".



وأردف عبد الحفيظ: "المنافسة في الدوري صعبة، لدينا عدد كبير من المباريات المتبقية وبالتالي لا داعي للتوتر، لسنا في حاجة لتعثر الزمالك، بل هم الذين ينتظرون تعثرنا، البطولة في يد الأهلي فقط".

اللاعبين زهقوا كورة

وأكمل: "كنا في أشد الحاجة لفترة الراحة التي حصلنا عليها قبل مواجهة الترجي، حتى وإن اختلف الكثيرون معنا في مدتها، لكن اللاعبين كانوا في حالة ملل وزهق غير طبيعية من كرة القدم، كان يجب أن يتم فصلهم عنها تمامًا".

واختتم: "أحترم الترجي كثيرًا، لكن الأهلي دائمًا ما يتفوق عليه في تونس طالما دخلنا اللقاء بشخصيتنا الطبيعية، لكن بمجرد أن يشعروا بقلقنا أو ضعفنا فيتفوقون علينا".