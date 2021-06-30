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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطوة واحدة تحمي من أمراض الأرق .. تعرف عليها

الأرق
الأرق

تعاني نسبة كبيرة من البشر من الأرق وقلة النوم والتي قد تكون بوابة إلى أمراض أقوى وأشرس كـ أمراض القلب، ويرى الكثيرون السبيل في حبوب مهدئة ومنومة ، ولكن هناك دراسة حديثة توصلت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق يمكن أن يعالجوا الأضرار الصحية الناجمة عن قلة النوم إذا ذهبوا في نزهة أو المشي بخطوات سريعة كل يوم لعدة دقائق.

 

ترتبط قلة النوم بمشاكل صحية بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب والسرطان، لكن وجدت الأبحاث أن النشاط المعتدل يبدو أنه يقضي على أضرار الأرق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وتابع الباحثون 380 ألف شخص  في منتصف العمر لمدة 11 عاماً ، وراقبوا مستويات التمرين ونوعية النوم وعدد الوفيات، ووجدوا أن قلة النوم وعدم ممارسة الرياضة بشكل مستقل يزيدان من خطر الموت، بينما البالغين الذين يمارسون نشاطاً دائمًا رغم أنهم ينامون بشكل سيئ تقل لديهم فرص خطر الإصابة بالأمراض.

 

تم تعويض الآثار الضارة لسوء النوم إذا قام الأشخاص بممارسة 150 دقيقة من التمارين المعتدلة في الأسبوع الموصى بها من منظمة الصحة العالمية،  أي ما يعادل 20 دقيقة من المشي السريع أو الركض في اليوم.

 

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خلال فترة الدراسة ، توفي 15503 مشاركين، وكانت الوفيات أكثر شيوعًا بين أولئك الذين يعانون من قلة النوم والتمارين الرياضية.

الأرق النوم أمراض امراض القلب المشي

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