الجامعة البريطانية: تطبيق امتحان قدرات عربي لكلية القانون

قال الدكتور يحيى بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن معايير الدراسة بالجامعة تتطابق مع معايير المجلس الأعلى للجامعات المصري وأيضا مع الجامعة البريطانية فهي تمنح الشهادة من الخارج ، فطلاب الثانوية العامة تجرى لهم اختبارات قدرات للالتحاق بالجامعة على رأسها امتحان اللغة الإنجليزية وبعض الامتحانات بها اختبارات قدرات مثل الفنون والتصميم بينما كلية القانون ستجرى امتحان قدرات عربي ، ومع الوقت يعتاد الطالب على معايير وشكل الدراسة بالجامعة والتي تختلف عن غيرها حيث يصبح الطالب يعتمد على نفسه بشكل أكبر .



وأضاف " بهي الدين" أنه بالنسبة للدراسة في الخارج يقضي الطلاب صيف أو فصل دراسي كامل في الجامعة البريطانية المتعاقدين معها بالخارج، وذلك بدأ تطبيقه منذ عامين في الجامعة ولكن توقف بسبب ظروف كورونا.



المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة وافق على تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة 6 أكتوبر.

وجه المجلس الشكر لجامعة 6 أكتوبر برئاسة د.أحمد زكى بدر رئيس مجلس الأمناء و د. جمال سامى رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وجاء تنسيق الجامعات الخاصة العام الماصي كالتالي:

95 % للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.