يدل على أكثر من مرض.. أسباب التعرق الليلي

كثيرًا ما يسمع الأطباء مرضاهم يشكون من التعرق الليلي، يشير التعرق الليلي إلى التعرق الزائد أثناء الليل، لكن إذا كانت غرفة نومك حارة بشكل غير عادي أو كنت ترتدي الكثير من أغطية السرير ، فقد تتعرق أثناء النوم ، وهذا أمر طبيعي، التعرق الليلي الحقيقي هو هبات ساخنة شديدة تحدث في الليل يمكن أن تغمر ملابسك وملاءاتك ولا ترتبط بالحرارة الزائدة، من المهم ملاحظة أن الاحمرار (دفء واحمرار الوجه أو الجسم) قد يكون من الصعب تمييزه عن التعرق الليلي الحقيقي، هناك العديد من الأسباب المختلفة للتعرق الليلي. لمعرفة السبب ، يجب أن يحصل الطبيب على تاريخ طبي مفصل وأن يأمر بإجراء فحوصات لتحديد الحالة الطبية المسؤولة عن التعرق الليلي. بعض الحالات المعروفة التي يمكن أن تسبب التعرق الليلي هي:



أسباب التعرق الليلي



السن يأس. يمكن أن تحدث الهبات الساخنة المصاحبة لانقطاع الطمث في الليل وتسبب التعرق. هذا سبب شائع جدًا للتعرق الليلي عند النساء.

فرط التعرق مجهول السبب . فرط التعرق مجهول السبب هو حالة ينتج فيها الجسم بشكل مزمن الكثير من العرق دون أي سبب طبي محدد.

التهابات . السل هو العدوى الأكثر شيوعًا المرتبطة بالتعرق الليلي. لكن الالتهابات البكتيرية ، مثل التهاب الشغاف (التهاب صمامات القلب ) والتهاب العظم والنقي (التهاب في العظام) والخراجات يمكن أن تسبب التعرق الليلي. التعرق الليلي هو أيضًا أحد أعراض الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.



السرطانات. يعتبر التعرق الليلي من الأعراض المبكرة لبعض أنواع السرطان. أكثر أنواع السرطانات المرتبطة بالتعرق الليلي شيوعًا هي سرطان الغدد الليمفاوية . ومع ذلك ، كثيرًا ما يعاني الأشخاص المصابون بسرطان غير مشخص من أعراض أخرى أيضًا ، مثل فقدان الوزن غير المبرر والحمى .

الأدوية . يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية إلى التعرق الليلي. الأدوية المضادة للاكتئاب هي نوع شائع من الأدوية يمكن أن يؤدي إلى التعرق الليلي. يعاني ما بين 8٪ إلى 22٪ من الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المضادة للاكتئاب من التعرق الليلي. ارتبطت عقاقير نفسية أخرى أيضًا بالتعرق الليلي. الأدوية المتخذة لخفض الحمى، مثل الأسبرين و الأسيتامينوفين ، يمكن أن تؤدي أحيانا إلى التعرق. يمكن أن تسبب العديد من الأدوية الأخرى تعرقًا ليليًا أو احمرارًا.

نقص السكر في الدم . يمكن أن يسبب انخفاض السكر في الدم التعرق. قد يعاني الأشخاص الذين يتناولون الأنسولين أو أدوية السكري عن طريق الفم من نقص السكر في الدم ليلًا مصحوبًا بالتعرق.

اضطرابات الهرمونات . التعرق أو احمرار يمكن أن ينظر إليه مع العديد من الاضطرابات الهرمونية، بما في ذلك ورم القواتم، المتلازمة السرطانية ، و فرط نشاط الغدة الدرقية .

الظروف العصبية . بشكل غير شائع ، قد تؤدي الحالات العصبية بما في ذلك عسر القراءة اللاإرادي وتكهف النخاع التالي للرضح والسكتة الدماغية والاعتلال العصبي اللاإرادي إلى زيادة التعرق وقد تؤدي إلى التعرق الليلي.

المرجع الطبي WebMD