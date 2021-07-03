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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن .. إرتفاع حالات كورونا النشطة لــ 6728

كورونا الأردن
كورونا الأردن

ارتفعت حالات كورونا النشطة في الاردن، خلال الأيام القليلة الماضية، لتصل إلى 6728 حالة حتى أمس الجمعة.

ووفق بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد حالات كورونا النشطة في المملكة مقارنة بالحالات النشطة للأسبوع الماضي، بما نسبته 1%.

وكانت  بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، اظهرت ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 6571 حالة حتى صباح الجمعة.

ووفق الإيجاز اليومي للوزارة توفي 9756 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 6 حالات وفاة الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 751 ألفا و937 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 735 ألفا و610 حالات شفاء.

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ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 183 مليونا و433 الفا و6 حالات، شفي منها 167 مليونا و941 الفا و132 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و971 ألفا و686 شخصا حول العالم.


وسجلت  الأردن الخميس، 6 وفيات و533 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9756، والإصابات إلى 751,937، منذ بداية رصد الجائحة في شهر آذار من العام الماضي.

وزارة الصحة الأردنية

وبحسب الإيجاز الصادر عن وزارة الصحة، فقد وصلت نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 2.34 في المئة، من 22,772 فحصا مخبريا أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة المتوقعة 301، ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 735610، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 6571.

وسُجلت 43 حالة إدخال جديدة للمستشفيات، فيما خرجت 54 حالة من المستشفيات، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 467 مصابا.

واعتبارا من الخميس، قلصت الأردن ساعات حظر التجول الليلي ليصير من الواحدة بعد منتصف الليل إلى السادسة صباحا في جميع المحافظات، بعد أن كان يبدأ في الـ11 ليلا.

 

كم تم الغاء حظر التجول في مناطق العقبة ووادي رم والبتراء (المثلث الذهبي) السياحية.

 

وتستأنف صالات الأفراح ومنشآت تنظيم الحفلات، بعد إغلاق دام أكثر من عام، مع السماح بحضور 50 بالمئة من السعة، وعلى ألا يتجاوز العدد 100 شخص لكل حفلة.

 

كما ستعود المنشآت الصناعية والمنشآت السياحية للعمل بكامل طاقتها التشغيلية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

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