أكاديمية البحث العلمي تشارك بإصدارات كبيرة في معرض الكتاب 2021.. تفاصيل

دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الجمهور لزيارة جناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 بدورته الـ52، الذي فتح أبوابه للجمهور.

ويمثل جناح أكاديمية البحث العلمي فى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 قطاع الثقافة العلمية، ويهدف إلى إتاحة مجموعة كبيرة من كتب الثقافة العلمية وتبسيط العلوم والموسوعات العلمية ورسوم الكارتون المتحركة ثلاثية الأبعاد ومجلة العلم وجميعها من إصدارات الأكاديمية.

وتأتى مشاركة أكاديمية البحث العلمي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 كونه أهم وأكبر تجمع ثقافى مصرى ، ولتساهم مع دور النشر ومؤسسات الدولة الأخرى بهدف نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم، وتهيئة بيئة مشجعة للبحث والتفكير العلمى، تماشيا مع خطة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وتعد أكاديمية البحث العلمي أكبر ناشر علمي في مصر ، حيث تقوم بنشر كتب تبسيط علوم فى الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وجائحة كورونا مجالات الفضاء والغذاء وعلوم البحار والسرطان والمناعة والأخلاقيات...إلخ، والدليل الفلكي للعام الهجري من عام 1435 هــ إلى 1438 هــ وكتالوج الزلازل السنوي، بجانب إصدار سلسلة جديدة للقصص العلمية للأطفال بعنوان " ريم وكريم وعالم الميكروبات".

جدير بالذكر أن الأكاديمية تصدر سنوياً سلاسل من الكتب العلمية منها سلسلة قطوف من العلم، وسلسلة نحن والعلم، وسلسلة المكتبة العلمية، وكتب علمية مبسطة، وسلسلة مائه سؤال وجواب، وسلسلة قضايا بيئية معاصرة، وسلسلة المطويات العلمية المبسطة، وسلسلة كتابات علمية بأقلام الشباب، وسلسلة علماء من مصر من أمثال الراحل لطفى بولس وإبراهيم بدران، كما تم زيادة سلسلة جديدة مخصصة للأطفال وهي قصص علمية مبسطة: سلسلة ريم وكريم وعالم الميكروبات وكلها جهود تهدف إلى نشر الثقافة وإثراء العلم بأسلوب علمي وتسليط الضوء على العلماء المصريين، ويراعى في إصدارات الأكاديمية أن تخاطب القارئ غير المتخصص والمتخصص.



وفي تصريح لرئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر أوضح أنه قد صدر عن الأكاديمية ما يقرب من 70 كتابا في المجالات العلمية المختلفة.

مشاركات اكاديمية البحث العلمي في معرض الكتاب

و تدعم أكاديمية البحث العلمي وتصدر 85 مجلة علمية متخصصة في كافة مناحي العلوم بالشراكة مع دور النشر العلمية الدولية باللغة الإنجليزية، كما تشارك أكاديمية البحث العلمي في المعرض بأعداد متنوعة من مجلة العلم التي تم إصدار 536 منها، وهى مجلة علمية شهرية تصدرها بالتعاون مع دار التحرير للطبع والنشر" مؤسسة الجمهورية للصحافة والتي صدر العدد الأول منها في مارس 1976 ومستمرة حتى الآن، وتقوم أكاديمية البحث العلمي بإهداء المجلة لجهات عديدة، هذا بالإضافة لخرائط الطريق الصادرة عن قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية تناقش المشاكل المطروحة على الساحة وتضع لها رؤية علمية واضحة.



ويشارك هذا العام مكتب براءات الاختراع والشبكة القومية للمعلومات وقطاع الإعلام والتوثيق بـ أكاديمية البحث العلمي بإصداراته في المعرض، وداخل جناح الأكاديمية ، حيث سيتم عرض الإنتاج المشترك لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والأزهر الشريف ، وهو مسلسل الكارتون ثلاثي الأبعاد" الأزهر" الجزئيين الأول والثانى والثالث والرابع والذى يعرض فى رمضان من كل عام ، وأيضا مسلسل "نور وبوابة التاريخ"، وهو توظيف جديد للكارتون والجرافيك والرسوم المتحركة في إلقاء الضوء على وسطية وتاريخ الأزهر الشريف ودور العلماء المسلمين العرب فى إثراء البشرية بعلومهم، وما قدمته الأكاديمية في مجال الثقافة العلمية فى الفترة الأخيرة كبير ومتنوع ومبتكر ويخدم مجتمع البحث العلمى والمجتمع وإن قائمة مشروعاتها فى مجال الثقافة العلمية طويل ويشمل أيضاً برنامج المسابقات التلفزيونى القاهرة تبتكر ومعرض القاهرة الدولي للابتكار ومتاحف العلوم وعروض تبسيط العلوم، إلى جانب أن الأكاديمية هى الشريك العلمى الوطنى فى مختبر الشهرة وبنك المعرفة المصرى.