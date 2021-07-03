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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية رياضية حلوان: نقدم برامج رفع اللياقة البدنية للالتحاق بالكليات العسكرية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلوان، إن كلية تقدم برنامج التأهيل العسكري للالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة والرياضية.

 

وصرح الدكتور "العزباوي" أن البرنامج يعمل على رفع اللياقة البدنية لدى المتقدم في أقل مدة ممكنة وإعداده لاجتياز الاختبار الرياضي بجدارة مع برامج تدريبية خاصة لضبط الوزن مع الطول للوصول للقوام المثالي المطلوب عسكرياً ورياضيًا.

 

واضاف أن البرنامج يؤهل المتدربين على اجتياز قفزة الثقة القانونية تدريجياً وحتى الإتقان، مضيفاً أن البرنامج يتميز بتأهيل وتدريب المشاركين بشكل واقعي على الإختبارات ( البدنية ، والنفسية، والهيئة من خلال متخصصين في كل مجال من المجالات المختلفة).

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وأوضح عميد كلية التربية الرياضية بنين حلوان أن البرنامج تنظمه وحدة التأهيل البدني بالكلية معتمدة على الأساليب الحديثة فى التدريب والتأهيل البدني  والرياضى، متعاونين مع نخبة متخصصة من أساتذة كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم .


تبدأ الدورات مع بداية الإجازة وتستمر  لمدة ٤ شهور، بحيث تكون من السبت إلى الأربعاء أسبوعياً، من الساعة ٧ صباحاً.

 

وأعلنت الكلية أن هذه الدورات الجميع سواء كان من الكلية أو الجامعة او خارجهما

وأنه قد تم تخصيص رقم تليفون الاستفسار و الاستعلام  عن أي شيء وهو :
01006842700 - 01018312276
وانه للحجز يمكن التوجه لمكتب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية .

 

رئيس جامعة حلوان نسعي لنشر ثقافة العمل التطوعي

جدير بالذكر أن جامعة حلوان تنظم العديد من المبادرات المجتمعية بالمناطق المحيطة بها حرصا على تنميتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

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وصرح  الدكتور ماجد نجم ،رئيس جامعة حلوان  انه هذه المبادرات  تسهم فى تغيير وتطوير المجتمعات وتساعد على مواجهة المشكلات المجتمعية، و قال إن هذه المبادرات تسعى بالخبرات الميدانية لنشر ثقافة العمل التطوعي ليس ذلك فحسب إنما ليكتسب الشباب المتطوع باسهاماته حب مجتمعه ووطنة فيتكرس لديه الانتماء العميق الذى تشارك بنفسه فى صنعه من خلال هذه المؤسسات.

 

وقال إن ما يتم من مساهمات فى كل المبادرات المجتمعية لايأتى من فراغ وانماً تستمد الجامعة أبجدياته من خطط الدولة الطموحة وسياساتها الرشيدة التي تنتهجها قيادتها العليا وفق فكر ورؤية ثاقبة بضرورة الاستثمار في العنصر البشرى، وأنه  يجب أن يكون لجامعة حلوان  دور مجتمعى فى تنمية المناطق الأكثر احتياجا، ولاسيما مبادرة ( حياة كريمة)من خلال استغلال أنشطة الجامعة المتعددة وخبرات أعضاء هيئة التدريس.

 

جامعة حلوان كلية التربية الرياضية بنين بالهرم برنامج التأهيل العسكري للالتحاق بالكليات العسكرية اخبار التعليم

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