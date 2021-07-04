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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انفصالهما.. «ترقص» ديو غنائي جمع محمد عطبية وميرنا الهلباوي

صدى البلد

أعلنت المذيعة ميرنا الهلباوي انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية عبر خاصية استوري على إنستجرام.

وكتبت ميرنا الهلباوي "single الحمد لله على كل شئ"، ومسحت كل صورهما سويا.

ألغت ميرنا الهلباوي متابعة محمد عطية على انستجرام، بعد إعلان خبر انفصالها عنه، ومسحت كل صورهما سويا.

وكان المطرب محمد عطية  طرح ديو غنائياً على طريقة الفيديو كليب مع  خطيبته المذيعة ميرنا الهلباوى وذلك بعنوان "ترقص"،وذلك فى فبراير الماضى احتفالا بعيد الحب . 

وكان احتفل الفنان محمد عطية بخطوبته على ميرنا الهلباوى ونشر عددا من الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 


وحرص محمد عطية على إقامة الخطوبة فى منذ العروس وحضر المقربون فقط وأهل العروسين طبقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد. 
 

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بعد انفصالهما .. صور رومانسية تجمع محمد عطية وميرنا الهلباوي

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بعد قصة حب تصدرت التريند .. انفصال ميرنا الهلباوي عن محمد عطية

وكان أكد نجم ستار أكاديمي محمد عطية، على أن الفنان الراحل يعد من النجوم المقربين له واستقبل خبر وفاته بصدمة كبيرة ونشر صورة له من خلال حسابه على فيسبوك وعلق عليها.


كتب عطية: "كل أصحابي والقريبين مني عارفين أنا قد إيه بحب الراجل ده و قد إيه كنت لما ببقي مخنوق من حاجة كنت ادخل اشغل أي مسرحية ليه... كان بيضحكني جدا جدا و ياما خرجنى من أوقات كآبة... أنا زعلان جدا عليه... الله يرحمه".

 

 

 

 

 

ميرنا الهلباوي المذيعة ميرنا الهلباوي الفنان محمد عطية ترقص اخبار الفن

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