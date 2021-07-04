10 أطعمة ومشروبات صحية للتحكم بنسبة السكر في الدم

عندما تكون مصابًا بمقدمات داء السكري ، قد يكون من الصعب معرفة الأطعمة والمشروبات الأفضل، لكن هذه الاختيارات العشرة التي قام بها الدكتور جانيش كادي ، المدير المساعد للشؤون الغذائية والطبية والعلمية ، يمكن أن تساعد أبوت في الحفاظ على أرقامك قيد الفحص.

1. الفاصوليا (من أي نوع)

العدس ، الكلى ، الفاصوليا السوداء أو الحمص من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض وهذا يعني أن الكربوهيدرات يتم إطلاقها تدريجيًا وبالتالي يقل احتمال تسببها في ارتفاع السكر في الدم إنها مفيدة للغاية لدرجة أن دراسة حديثة وجدت أن تناول كوب من الفاصوليا يوميًا لمدة ثلاثة أشهر كجزء من نظام غذائي منخفض نسبة السكر في الدم يخفض مستوى HbA1c بمقدار نصف نقطة مئوية.

2. التفاح

قد تعتقد أنه لا يوجد مكان في خطة وجبات مرضى السكري للفاكهة ، ولكن التفاح منخفض أيضًا في نسبة السكر في الدم.

يعد استهداف الأطعمة منخفضة أو متوسطة على مؤشر نسبة السكر في الدم إحدى الطرق للتحكم في مستويات السكر في الدم. إن تناول تفاحة في اليوم له فوائده فهي غنية بالألياف وفيتامين ج وخالية من الدهون ناهيك عن خيار وجبة خفيفة محمولة وسهلة.

جربه: ضع تفاحة في حقيبة الغداء أو أحضر واحدة بين الوجبات. جرب خبزها مع القليل من القرفة للحصول على مكافآت دافئة عندما تتوق إلى الصحاري.

3. اللوز

هذه المكسرات المقرمشة غنية بالمغنيسيوم ، وهو معدن قد يساعد جسمك على استخدام الأنسولين الخاص به بشكل أكثر فعالية. حاول إضافة المزيد من اللوز إلى نظامك الغذائي للحصول على جرعتك اليومية من هذا المعدن الذي يوازن السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك ، المكسرات مثل اللوز غنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والبروتين والألياف ، مما يجعلها طريقة رائعة للمساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم.

جربه: لتناول وجبة خفيفة صحية أثناء التنقل ، ضع 30 جرامًا من اللوز في حاويات تقدم مرة واحدة.

4. السبانخ

تحتوي هذه الخضار الورقية الخضراء على 21 سعرة حرارية فقط لكل كوب مطبوخ وهي مليئة بالمغنيسيوم والألياف الصديقة للسكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الاستمتاع بالسبانخ نيئًا ، مقلي بزيت الزيتون ، في بانير بالاك المفضل لديك أو حتى ممزوجًا مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات أيضًا!

جربه: ضع حفنة من السبانخ الصغيرة في عصيرك التالي أو استخدمه بدلاً من الخس في السلطة.

5. بذور الشيا

ربما سمعت أن فقدان الوزن أو التحكم فيه من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين نسبة السكر في الدم. يمكن أن تساعد بذور الشيا في ذلك. في إحدى الدراسات ، قام الأشخاص المصابون بداء السكري الذين أضافوا حوالي أونصة من بذور الشيا إلى نظام غذائي يتم التحكم فيه بالسعرات الحرارية لمدة ستة أشهر بإلقاء أربعة أرطال وتقلص بوصة ونصف من محيط الخصر لديهم. بصرف النظر عن كونها مليئة بالألياف ، تحتوي هذه الأحجار الكريمة أيضًا على البروتين وتوفر 18٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم.

جربه: امزج ربع كوب من بذور الشيا مع كوب واحد من الحليب الخالي من الدسم بنسبة 1٪ أو نصف كوب من الفاكهة المقطعة. ضعها في الثلاجة طوال الليل واستمتع بوجبة الإفطار في صباح اليوم التالي.

6. أضف صيغة محددة لمرض السكري

إلى جانب تعديلات نمط الحياة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، يُنصح بإضافة تركيبة محددة لمرض السكري إلى خطة نظامك الغذائي. ابحث عن تركيبة مصممة بمكونات خاصة مثل الكربوهيدرات المعقدة والفيتامينات ومضادات الأكسدة للمساعدة في التحكم في الإطلاق الثابت للجلوكوز. من الناحية المثالية ، يجب تضمين الصيغة في وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء كبديل جزئي للوجبة في إحدى وجباتك المعدلة ، مما يساعد في الحفاظ على نسبة الجلوكوز في الدم والوزن تحت السيطرة.

جربه: احمل حصة من التركيبة في الخلاط (لتستهلك مع الماء) حتى تحصل دائمًا على وجبة خفيفة صحية في متناول اليد - بغض النظر عن مدى انشغال يومك.

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان ليس مفيدًا لقلبك فقط. يمكن أن يفيد سكر الدم أيضًا. تمامًا مثل التفاح ، يحتوي الشوفان المقطع والملفوف على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم. فقط ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن الشوفان المقطع والملفوف من الصلب يعد اختيارات رائعة ، إلا أن الشوفان الفوري والسريع عالي المعالجة يميل إلى أن يكون أعلى في مؤشر نسبة السكر في الدم ، لذا فهو ليس صديقًا للسكر في الدم.

جربه: اختر الشوفان الصلب أو الشوفان المطبوخ مع ماسالا كخيار لذيذ مع التوت الأزرق للحصول على خيار حلو واستمتع بوجبة إفطار ساخنة ودسمة.