حبيتها وفكرت اخطبها.. تحقيقات موسعة في تحرش موظف بطفلة بـ أوسيم

تجري نيابة شمال الجيزة تحقيقاتها مع شريك المتهم في واقعة التحرش بطفلة وهتك عرضها في أوسيم، والذي قام بنشر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه صديقه هو يحاول تقبيل الطفلة عنوة، ولمس مناطق حساسة في جسدها، داخل مكتبه في أوسيم.



وجاء فى محضر الشرطة، أن المتهم اعترف أثناء مناقشته أمام رجال المباحث قائلا: "حبيتها وكنت عايز أخطبها من أمها".

أقوال والدة الطفلة

وقالت والدة الطفلة أمام جهات التحقيق إن ابنتها اعتادت الذهاب لها في المكتب ولم تتوقع تحرش "م. ا" مدير مكتبها، بها، مؤكدة أنه كان دائما يعطف عليها ولم يعترض على اصطحابها لها في العمل.

وأضافت أنها فوجئت بالفيديو ولم تخبرها ابنتها بالواقعة قائلة: “ربما كانت خائفة من رد فعلى أو من قطع عيشي.. أو هو هددها بطردي، لما سألتها قالت لي إنها لا تريد أن أترك عملي بسببها”.



وأشارت والدة الطفلة إلى أن ابنتها كانت مضطربة في الأيام الأخيرة وترفض الذهاب معها للمكتب ولم تكن أعرف السبب حتى فوجئت بمقطع الفيديو وانتشاره مما أصابها بالذهول.



التحريات الأمنية

كما تبين من التحريات أن المتهم له معلومات جنائية، وأن الشخص الذي نشر الفيديو هو شريك سابق له، وتبين أيضا أن المتهم يعمل في جهة مرموقة، وأن لديه شركة خاصة بمنطقة بشتيل بـ أوسيم في محافظة الجيزة، وأن واقعة التحرش حدثت داخل مكتبه الخاص.



استدراج الطفلة

وقال المتهم إنه استدرج الطفلة في مكتبه حيث يعمل في إحدى شركات تجارة الهاتف المحمول، وإن والدة الطفلة تعمل لديه في المكتب، والطفلة اعتادت على المجيء إلى المكتب مع والدتها.



تردد الطفلة على المكتب

واستغل المتهم تردد الطفلة على المكتب فاستدرجها وهتك عرضها، داخل مقر الشركة عمله عندما كانت بصحبة والدتها في المكتب.



مقطع فيديو.. التحرش بطفلة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص (موظف) وهو يتحرش بطفلة (12 عاما) داخل مكتبة بالجيزة ويحاول تقبيلها عنوة، وملامسة أماكن حساسة في جسدها.

كاميرات المراقبة

والتقطت كاميرات المراقبة لحظة إجبار الشخص الطفلة على الانصياع له، ليمارس فعلته الآثمة، رغم محاولتها الابتعاد عنه والإفلات من يديه، لكنه استمر في التحرش بها وتقبيلها.

تحديد هوية المتهم

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتم القبض عليه.

تفاصيل الفيديو

وكشفت الطفلة التي تعرضت للتحرش داخل مكتب في منطقة أوسيم بالجيزة، والمعروفة بـ"طفلة الجيزة"، تفاصيل الفيديو الذي انتشر عندما كان شخص يحتضنها بالقوة ويقبلها عنوة.



الطفلة في التحقيقات

وقالت الطفلة في التحقيقات إنها طالبة، وكانت والدتها تأخذها معها إلى محل عملها وهو عبارة عن مكتب للمتهم الذي استغل ترددها على هذا المكان، وإن الطفلة تعرفه معرفة جيدة وفعل معها هذا الأمر، وأشارت إلى أنها خافت من إبلاغ أمها بما حدث لأن والدتها تعمل لدى المتهم.



القبض على موظف الجيزة المتحرش بالطفلة



استطاعت قوات الأمن إلقاء القبض على شخص قام بهتك عرض طفلة بمنطقة أوسيم بالجيزة داخل مكتبه، حيث تمكنت مديرية أمن الجيزة من تحديد هويته من الفيديو ويدعى “محمد. أ”، 35 سنة، ويعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، ومقيم بمركز أوسيم.



وبعد تقنين الإجراءات والتحريات، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة داخل مقر شركة عمله، وبفحص الكاميرات تبين أن شريكه السابق هو من أخذ المقطع وقام بنشره.

