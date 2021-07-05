عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة ترحب بقرار الحكومة بزيادة الإشغالات في الفنادق والمطاعم السياحية إلى ٧٠٪؜

احمد الوصيف رئيس
احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية

رحب اتحاد الغرف السياحية بقرار مجلس الوزراء  بالموافقة على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50% .

أكد الاتحاد أن القرار جاء أولا لتحسن الوضع الصحي بمصر فيما يخص مواجهة انتشار فيروس كورونا كما جاء ثانيا استجابة لمطلب القطاع السياحي.

ووجه مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة احمد الوصيف الشكر الي مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لدعمه المستمر والمتميز لقطاع السياحة خاصة تلك القرارات التي تم اتخاذها للتخفيف من اثار انتشار الفيروس على قطاع السياحة ومساندة القطاع لمواجهة تلك الآثار .

 أشاد المجلس بجهود الحكومة في مواجهة انتشار جائحة كورونا بشكل عام في مصر والتي لاقت إشادات دولية من كبرى المنظمات الطبية العالمية وجهود الحكومة لدعم الأنشطة الاستثمارية المختلفة مما اسفر عن أداء اقتصادي مميز لمصر لاقي اعجاب المؤسسات الاقتصادية العالمية .


واكد احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية إن قرار زيادة نسبة الإشغالات بالفنادق والمطاعم السياحية يكتسب أهمية خاصة مع بوادر زيادة معدلات التدفق السياحي إلى مصر كما أنه يؤكد استقرار الوضع الصحي بمصر خاصة مع استمرار عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا مما يزيد من القدرة التنافسية بمصر .

وأضاف الوصيف ان هناك عدة إجراءات ساعدت على صدور قرار مجلس الوزراء بزيادة الإشغالات في مقدمتها عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي التي تمت وتتم بمختلف المدن السياحية في مصر .. بجانب الإجراءات الاحترازية القوية التي يتم تطبيقها في مختلف المنتجعات السياحية المصرية بالتعاون الوثيق ما بين القطاع السياحي الخاص ووزارتي السياحة والآثار والصحة  
وأشاد الوصيف بالدعم الكبير الذي يلقاه قطاع السياحة من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي والذي يأتي نتيجة للتعاون والتنسيق الوثيق لوزارة السياحة والاثار وعلي رأسها الدكتور خالد العناني مع القطاع السياحي.

 

السياحية إتحاد الغرف السياحية مجلس الوزراء الإشغال في الفنادق الغرف السياحية احمد الوصيف

ترشيحاتنا

مرسيدس تجدد تعاقدها مع لويس هاملتون لعامين قادمين بالفورمولا1

خاتم زواج.. لاعب كرة قدم يفاجئ حبيبته في أرض الملعب

رسميا .. شاومي تطلق تحديث MIUI 12.5 لهذه الهواتف

وزير التعليم: ضغط أولياء الأمور وراء إصرار بعض الطلاب على التخطيط للغش

سلاح ذو حدين.. هذا النوع من الإنفلونزا يمكن أن يحمي تلف الرئتين

4 موارد للاتحاد المصري لـ المطورين العقاريين بالقانون الجديد.. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عين فى الجنة .. فرج عامر يحسم مصير انتقال حسام حسن إلى الأهلي

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

القوى العاملة: توفر فرص عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس وتعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيكتوريا بيكهام تحتفل بمرور 22 عاما على زواجها ..شاهد

يهدد حياة طفلك.. تعرف على أهم أعراض الغرق الجاف

عمرها 66 مليون سنة.. اكتشاف أسنان قرش منقرض في القدس.. صور

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

فيديو

بسبب الفقر.. أب سوري يتخلى عن طفلتيه.. فيديوجراف

فيديوجراف.. انفصال محمد عطية وميرنا الهلباوي

نيفين جامع: ندرس إقامة معارض متنقلة للمنتجات المصرية في مختلف المحافظات العراقية

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

المزيد

ساحة رأي

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ