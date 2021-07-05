السياحة ترحب بقرار الحكومة بزيادة الإشغالات في الفنادق والمطاعم السياحية إلى ٧٠٪؜

رحب اتحاد الغرف السياحية بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50% .

أكد الاتحاد أن القرار جاء أولا لتحسن الوضع الصحي بمصر فيما يخص مواجهة انتشار فيروس كورونا كما جاء ثانيا استجابة لمطلب القطاع السياحي.

ووجه مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة احمد الوصيف الشكر الي مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لدعمه المستمر والمتميز لقطاع السياحة خاصة تلك القرارات التي تم اتخاذها للتخفيف من اثار انتشار الفيروس على قطاع السياحة ومساندة القطاع لمواجهة تلك الآثار .

أشاد المجلس بجهود الحكومة في مواجهة انتشار جائحة كورونا بشكل عام في مصر والتي لاقت إشادات دولية من كبرى المنظمات الطبية العالمية وجهود الحكومة لدعم الأنشطة الاستثمارية المختلفة مما اسفر عن أداء اقتصادي مميز لمصر لاقي اعجاب المؤسسات الاقتصادية العالمية .



واكد احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية إن قرار زيادة نسبة الإشغالات بالفنادق والمطاعم السياحية يكتسب أهمية خاصة مع بوادر زيادة معدلات التدفق السياحي إلى مصر كما أنه يؤكد استقرار الوضع الصحي بمصر خاصة مع استمرار عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا مما يزيد من القدرة التنافسية بمصر .

وأضاف الوصيف ان هناك عدة إجراءات ساعدت على صدور قرار مجلس الوزراء بزيادة الإشغالات في مقدمتها عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي التي تمت وتتم بمختلف المدن السياحية في مصر .. بجانب الإجراءات الاحترازية القوية التي يتم تطبيقها في مختلف المنتجعات السياحية المصرية بالتعاون الوثيق ما بين القطاع السياحي الخاص ووزارتي السياحة والآثار والصحة

وأشاد الوصيف بالدعم الكبير الذي يلقاه قطاع السياحة من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي والذي يأتي نتيجة للتعاون والتنسيق الوثيق لوزارة السياحة والاثار وعلي رأسها الدكتور خالد العناني مع القطاع السياحي.