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طريقة تنظيف الممبار على طريقة فاطمة أبو حاتي

صدى البلد

تبحث السيدات عن طريقة تنظيف الممبار، ولكن سنجد الأكثر بحثا هي طريقة تنظيف الممبار فاطمه أبو حاتي ، وقد قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي الطريقة بفيديو علي القناة الخاصة علي اليوتيوب 

 

 

طريقة تنظيف الممبار فاطمه ابو حاتي

قدمت فاطمه ابو حاتي في فيديو بالخطوات لتنظيف الممبار حيث انها الطريقة الافضل والاسهل علي الاطلاق ولذلك يمكن ان تتابعي الخطوات والتفاصيل الكاملة لتنظيف الممبار

المقادير :

1- كيلو ممبار 

2- كوب ملح خشن

3-كوب  خل 

4- دقيق 

5- بيكربونات الصوديو 

 

طريقة تنظيف الممبار فاطمه ابو حاتي 
بعد شراء الممبار يجب قلبه علي الوجه الداخلي للممبار ثم وضعه في ماء ومعلقة من البيكربونات الصوديوم وكوب الخل وسيحدث فوران بالخليط ، وذلك لاتحاد البيكربونات الصوديوم مع الخل والماء، ثم عليكي بجرد الدهون الموجودة واللاصقة علي الممبار بالسكين جيدا وغسله بالماء مرة اخري ثم وضعه في الدقيق بعد تصفيته من الماء ، من اسرار طريقة تنظيف الممبار فاطمه ابو حاتي  هو تقليب الممبار في الملح الخشن مع الدقيق لمده عشر دقائق ثم ينقع الممبار في الخل بالماء لمدة ربع ساعة اخري وبذلك ستحصلين من الروائح والزفارة ويصبح الممبار نظيف وناصع البياض ، وهذا اكثر مايميز طريقة تنظيف الممبار فاطمه ابو حاتي 

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طرق تنظيف الممبار 
المكونات:
1-محلول بيكربونات الصوديوم
2-ماء
3-خل
4-ملح
5-ليمون


الطريقة:
1-نحضر وعاء متوسط علي حجم الممبار ونغمره بالماء.
2-نضيف الخل والبيكربونات والملح.
3-نترك الممبار في الوعاء مع هذه المكونات لمدة نصف ساعه.
4-ثم نحاول ان نزيل الدهون من على الممبار باستخدام السكين ولكن برفق حتى لا يقطع.
5-نضع القليل من عصير الليمون على الممبار.
6-نتركه قليلًا ثم نغسله بالماء والان أصبح الممبار جاهزا للحشو.

*طريقة تنظيف الممبار بغطاء الزجاجة:
طريقة تنظيف الممبار بغطاء الزجاجة يلجأ اليها اغلب النساء للتخلص من فضلات الممبار اللاتي تصيبهن بالاشمئزاز، لذلك يمكنك الاستغناء عن السكين لتنظيف الممبار، واستخدام غطاء زجاجة فارغة لتفريغ الممبار من الداخل، حيث يتم إدخال الممبار به، وسحب حبل الممبار لاخره، لازالة الفضلات بالكامل، ثم غسل الممبار ووضعه في وعاء به خل وماء وليمون ويترك لمدة نصف ساعه حتي تتخلص من رائحته الكريهة والحصول علي ممبار نظيف.

 

 

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