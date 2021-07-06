سعر الذهب في مصر اليوم 6-7-2021

استقرت اسعار الذهب في مصر استقرارا لليوم الثالث علي التوالي وذلك في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 6-7-2021، وعلي مستوي الاعيرة الذهبية لدي محلات الصاغة.



وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 780 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 891 جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 18 الاوسط بين اعيرة الذهب لنحو 669 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 14الادني فئة نحو 520 جنيه .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6240 جنيها و اوقية الذهب نحو 27.723 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 891.43 ألف جنيه.

الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



ودائما ما ينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.



