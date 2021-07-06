افقدي 14 كيلو من وزنك قبل العيد.. شهيرة أبو سيف توجه رسالة مهمة للسيدات

التخسيس

قالت شهيرة أبو سيف خبيرة التغذية، إن لديها برنامج لـ تخسيس المواطنين، موضحة أن هناك برنامج للسيدات بعد الولادة بـ 6 أشهر، ويمكن تنفيذه على جميع الأعمار حتى من هم أكبر من 55 عامًا.



وأضافت خبيرة التغذية خلال حوارها ببرنامج «بنت البلد» عبر فضائية «صدى البلد 2»، تقديم الإعلامية نشوى مصطفى، أنها فقدت 21 كيلو فى شهر و أسبوعين، موضحة أنها كانت تعانى من زيادة فى الوزن وعند الالتزام بالبرنامج التخسيسي فقدت الكثير من وزني.

وعرضت شهيرة أبو سيف خبيرة التغذية صورة لها قبل التخسيس، حيث ظهرت وهي فى حالة كبيرة.



ولفتت شهيرة أبو سيف خبيرة التغذية إلى أن البرنامج الذى تقدمة يخسس بشكل فعال، وأن الالتزام بالبرنامج الخاصة بها يجعل السيدات تخس حوالى 14 كيلوا حتى العيد، مؤكدة : “ لو عايزة تخسى 14 كيلو من اليوم للعيد تابعيني".



وأشارت إلى أن البرامج الخاصة بها قامت بتنفيذها على نفسها، وجاءت بنتائج إيجابية.

خبيرة تغذية تقدم عرض الثقة والضمان للتخسيس.. شاهد

من جانبها قالت ريم غانم خبيرة تغذية كورس للتخسيس وتقوية معدلات الحرق للدهون، إننا نقدم عرض الثقة والضمان فى كورس يساعد على حل مشاكل التخسيس التى تواجه كل سيدة .



وأضافت خبيرة تغذية أننا نقدم خصما كبيرا ومميزات كثيرة لحل مشاكل السمنة الداخلية والخارجية.

كورس التخسيس



وتابعت خبيرة تغذية أن الكورس الاساسي عبارة عن نقط وكبسولات وأعشاب تكفى لمدة شهر، مؤكدة أن الكورس يعمل على تخسيس صاحبه من 15 إلى 17 كيلو وقد تصل إلى 20 كيلو.

فى سياق آخر، قدمت ريم غانم خبيرة تغذية كورس للتخسيس وتقوية معدلات الحرق للدهون، وحلول لمشاكل الترهلات وتنحيف الجسم وإنقاص الوزن، مشيرة إلى أن حل مشاكل الترهلات وتنحيف الجسم وإنقاص الوزن أصبح يتم بسهولة من خلال كورس واحد فقط، مشيرة إلى أن هذا الكورس عبارة عن ثلاث منتجات كافيين لشخص واحد ومعهم أربعة هدايا.

وتابعت خبيرة التغذية خلال حوارها ببرنامج "أكلة العيلة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن الكورس الشهرين يتم خصم ربع الثمن.

وأضافت خبيرة التغذية إلى أنه يوجد بالكورس كبسولات الأناسيليوم وهي مرخصة من المعهد القومي للتغذية، بالإضافة إلى أعشابها الخاصة بها، حيث أن تلك الكبسولات تسد الشهية على مدار اليوم لمدة 18 ساعة من ال24 بنسبة 80%.

وأضافت خبيرة التغذية أن هذا الكورس يعمل على تخسيس الفرد من 3 إلى 5 كيلو في اليوم، ومن 15 إلى 17 كيلو خلال الشهر الواحد.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أنه أصبح هناك إنجاز لإنقاص الوزن خلال وقت قصير وحتى يوم عيد الأضحى.