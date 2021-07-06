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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس وزراء فلسطين يعرب عن تقديره لجهود الأمم المتحدة في قطاع غزة

صدى البلد

 أعرب رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، عن تقديره للجهود التي تبذلها مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين، لاسيما في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية التعاون والتخطيط المشترك وأن تكون جهود الأمم المتحدة مكملة ومنسجمة مع جهود السلطة الوطنية.


وذكرت وكالة أنباء فلسطين (وفا) أن ذلك جاء خلال لقائه مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" جريتا فاريمو، بحضور المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، حيث تم بحث مشاريع المكتب في فلسطين والشراكة مع عائلة الأمم المتحدة.
واستعرضت فاريمو، المشاريع التي ينفذها المكتب في قطاعات البنية التحتية وبناء القدرات والتعليم وغيرها.
من جانبه، أوضح اشتية أن التحديات التنموية في فلسطين مركبة، وأساسها وجود الاحتلال وتعطيله لأي جهود تنموية، مؤكدًا أن الهدف من الدعم الدولي هو بناء المؤسسات لتشكل رافعة لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
وأطلع رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية، المسؤولتين الأمميتين على جهود الحكومة في قطاع غزة، وتقديمها كل الممكن لتخفيف معاناة أهالي القطاع، مشيرًا إلى أن غزة حصلت في عام 2020 على مليار و600 مليون دولار من ميزانية الحكومة، مؤكدًا أن غزة بحاجة لعملية إغاثة فورية من تبعات الاعتداءات الأخيرة وإعادة إعمار ما تم تدميره، بالإضافة إلى خطة لإنعاش القطاعات الاقتصادية.

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