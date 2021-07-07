نجل الفريق محمد العصار: والدي سعى لإضافة الخبرات والتكنولوجيا في الصناعة المصرية..فيديو

قال المهندس أحمد العصار، نجل الراحل الفريق محمد العصار، إن والدي كان لديه إيمان كامل بأهمية إدخال العلم في الصناعة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مصر.

وأضاف العصار خلال تصريحات لبرنامج “من مصر” عبر فضائية "سي بي سي : أن والدي سعى لإضافة الخبرات والتكنولوجيا في الصناعة المصرية وتطوير مصانع الإنتاج الحربي .

يذكر أن الذكرى الأولى لوفاة الفريق محمد العصار؛ وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق؛ وأحد قادة القوات المسلحة الذي كان له دور كبير في عملية تطوير وتسليح الجيش المصري المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات المختلفة قد وافقت أمس الثلاثاء.

الفريق محمد العصار كان مدرسة تتلمذ على يده أجيال من المهندسين بالقوات المسلحة، وتعلموا منه الإصرار والمتابعة وتطبيق الجودة الكاملة في جميع الأعمال في المنتج والتخطيط والمتابعة والإصرار على تنفيذ ما تم تخطيطه كما أن مجهودات الفريق محمد العصار ملموسة على الأرض.

وشهد الإنتاج الحربي في عهده؛ طفرة كبيرة وتطوير كبير؛ كذلك التعاون مع جميع الدول من أجل خدمة عملية التنمية في مصر ؛ كذلك توطين الصناعات المدنية والعسكرية في مصر.

حياته العسكرية

تخرج الفريق محمد العصار من الكلية الفنية العسكرية عام 1967، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين.

كما حصل على العديد من المؤهلات والدرجات العلمية، مثل بكالوريوس الهندسة من الكلية الفنية العسكرية، وماجستير الهندسة الكهربائية، ودكتوراه الهندسة الكهربائية.

وتقلد الفريق محمد العصار، كافة الوظائف الرئيسية داخل القوات المسلحة حتى وصل إلى مساعدًا لرئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ومستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.