لماذا يجب التوقف عن التدخين بعد تلقي لقاح كورونا

فى ظل جائحة كورونا أصبح التوقف عن التدخين أمرا ضروريا بعد تلقى لقاح كورونا تفاديا لاحتمالات حدوث جلطات دموية وليبدا جهاز المناعة العمل بنشاط،وإنتاج الأجسام المضادة اللازمة للوقاية من كورونا

مخاطر التدخين بعد لقاح كورونا.

وفقا لموقع “ healthshoot ” يجب التوقف عن التدخين تماما بعد تلقى التطعيم لأن مناعه الجسم تبدأ العمل بنشاط،وإنتاج الأجسام المضادة اللازمة للوقاية من كورونا إضافة إلى أن التدخين يعد بمثابة عادة سيئة لا تضعف المناعة فحسب، بل تزيد أيضًا من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

أضافت الدراسة التى نشرها الموقع إلى أن التدخين بعد تناول التطعيم قد يمنع اللن جهاز المناعي من التفاعل مع اللقاح وفى السياق نفسه كشفت منظمة الصحة العالمية، أن المدخنين يحتاجون إلى تلقى اللقاح بسرعه فهم من أكثر الفئات المعرضة للإصابة للعدو المعرضة للإصابة بعدوى كوفيد-19 مقارنة بغرهم غيرهم، نظرًا للأضرار الان التدخين يجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الجهاز التنفسي بعد الإصابة بعدوي كوفيد 19 بنسب أكثر مقارنة بغيرهم.

أتفق الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعه خبير الحساسية والمناعة مع الكلام السابق مؤكدا أنه يجب التوقف عن التدخين قبل تلقى لقاح كورونا وبعده .لأن التدخين يقلل المناعة ويضر الجهاز التنفسى و سعة الرئة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى بدءا من الحساسية ومروراً بالعدوى بالفيروسات التنفسية ونهاية بسرطان الرئة .

وأضاق مؤكدا أن المدخنون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كوفيد-١٩ الشديدة لأن النيكوتين يحفز مستقبلات الكورونا مما يسهل دخول الفيروس الخلايا التنفسية و يزيد من المضاعفات عند الإصابة بكورونا .