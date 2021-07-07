عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لقاءات متواصلة لوزير الخارجية في نيويورك لاستعراض موقف مصر من سد النهضة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، الثلاثاء، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها يوم الخميس المقبل ٨ يوليو الجاري.

التقى شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.
 

وزير الخارجية يطمئن المصريين: كل أجهزة الدولة لديها القدرة للدفاع عن حقوق مصر

بعد الملء الثاني.. رسالة عاجلة من وزير الخارجية للمواطنين بشأن سد النهضة

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.


وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح الدول الثلاث.

مصر فرنسا الخارجية بريطانيا روسيا سامح شكري سد النهضة إفريقيا وزير الخارجية الأمم المتحدة الاتحاد الافريقي السفير أحمد حافظ الشعب المصري جنوب افريقيا سامح شكري وزير الخارجية سد النهضة الأثيوبي الكونغو الديمقراطية قضية سد النهضة قضية سد النهضة الإثيوبي النهضة الإثيوبي

موضوعات متعلقة

السفير أحمد أبوزيد ينظم زيارة خاصة لمسئولي الحكومة الكندية ورؤساء البعثات الدبلوماسية لـ معرض ملكات مصر في أوتاوا | صور

شكري يختتم فعاليات اليوم الثاني بلقاء المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة |صور

السفيرة المصرية في بورت لويس تلتقي وزير الفنون والثقافة الموريشي لتعزيز سبل التعاون

شكري‬⁩ يلتقي مندوبي ⁧‫فرنسا‬⁩ وبريطانيا وأمريكا بالأمم المتحدة

مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية في الخارج يقدم العزاء لأسر المصريين الـ 4 ضحايا حريق قبرص.. صور

شكري يلتقي مجموعة ترويكا ⁧‫الاتحاد الأفريقي‬⁩ ويستعرض أبعاد الموقف المصري من قضية سد النهضة | صور

شكري: قيام مجلس الأمن بمسئولياته ضرورة لحل قضية سد النهضة

مصر تعزي روسيا في ضحايا تحطم طائرة ركاب في كامتشاتكا

ترشيحاتنا

كولومبيا تدرك التعادل أمام الأرجنتين بأقدام لويز دياز بنصف نهائي كوبا أمريكا

الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأربعاء: شديد الحرارة ونسبة الرطوبة عالية

لا تتكئ هنا.. مضيفة طيران تحذر الركاب من أخطر الأماكن بالطائرة

نصف نهائي كوبا أمريكا.. الأرجنتين تنهي الشوط الأول بهدف أمام كولومبيا

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 في محافظات مصر

ياسر إدريس : جاهزون لتمثيل مصر بالشكل الأمثل في أولمبياد طوكيو.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

بيان عاجل من السعودية بشأن أزمة سد النهضة

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ