عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 يوليو2021 في محافظات مصر

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع صدى البلد  لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 07 يوليو 2021، 27 ذو القعدة 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021
 

حكم تأخير الصلاة بسبب العمل أو لمشاهدة مباراة

6 أمور احرص عليهم إذا قمت إلى الصلاة

 

مواعيد الصلاة في القاهرة

أذان الفجْر 03:14 ص

الشروق 04:58  ص

أذان الظُّهْر 12:00 م

أذان العَصر 3:35 م

أذان المَغرب 7:01 م

أذان العِشاء 8:32 م
 

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان  الفجْر 03:14 ص
الشروق 05:01 ص
أذان الظُّهْر 12:04 م
أذان العَصر 3:43 م
أذان المَغرب 7:08 م
أذان العِشاء 8:42 م

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

أذان الفجْر 03:10 ص
الشروق 04:54 ص
أذان الظُّهْر 11:54 ص
أذان العَصر 3:30 م
أذان المَغرب 6:55 م
أذان العِشاء 8:27 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجْر 03:26 ص
الشروق 05:05 ص
أذان الظُّهْر 12:00 م
أذان العَصر 3:28 م
أذان المَغرب 6:55 م
أذان العِشاء 8:22 م

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

أذان الفجْر 03:26 ص
الشروق 05:05 ص
أذان الظُّهْر 12:00 م
أذان العَصر 3:28 م
أذان المَغرب 6:55 م
أذان العِشاء 8:22 م 

مواقيت الصلاة في العريش

أذان الفجْر 03:00 ص
الشروق 04:46 ص
أذان الظُّهْر 11:49 ص
أذان العَصر 3:28 م
أذان المَغرب 6:53 م
أذان العِشاء 8:26 م 

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

أذان الفجْر 03:35 ص
الشروق 05:11 ص
أذان الظُّهْر 12:02 م
أذان العَصر 3:26 م
أذان المَغرب 6:53 م
أذان العِشاء 8:19 م 

مواقيت الصلاة اليوم في البحر الأحمر

أذان الفجْر 03:22 ص
الشروق 05:03 ص
أذان الظُّهْر 12:01 م
أذان العَصر 3:33 م
أذان المَغرب 6:59 م
أذان العِشاء 8:28 م

الوادى الجديد محركات البحث موقع صدى البلد اليوم الاربعاء مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء مواقيت الصلاة مواعيد الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة اليوم مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة الصلاة اليوم

موضوعات متعلقة

خلال ندوة الأعلى للإعلام بحضور 4 وزراء.. إطلاق مبادرة "30 يونيو والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة".. وكرم جبر: أنا المصري كريم العنصرين

"زايد" تترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية.. والقباج: نوصي بإضافة إدارة خاصة لتنمية الموارد والاستثمار

"النقل" تعيد التاريخ لمحطة قطار مصر بالإسكندرية.. ترميم وتطوير الواجهات وإعادتها لحالتها الأصلية.. وإنارة الأرصفة بأحدث نظم الإضاءة

رئيس الوزراء: الاعتماد على الأيدي العاملة الموجودة داخل القرى في مشروع تطوير الريف المصري.. وتوجيهات رئاسية بحل مشاكل المواطنين

وزيرة التضامن: كارت ذهبي قريبا للمواطن فوق الـ 60 عاما لركوب المواصلات مجاناً.. وزيادة المبالغ للأسر المتضررة من الإرهاب إلى 100 ألف جنيه 

رئيس خارجية النواب: الملء الثانى لسد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين

نشرة الرياضة .. فرج عامر: تأثرنا برحيل حسام والترهوني .. مصر للمقاصة: سنطالب اللاعبين بعدم الاحتكاك القوي أمام الأهلي .. البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا

بعد إعلان إثيوبيا بدء عملية ملء السد..مصر تتعهد بالرد في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

حريق هائل يلتهم منزلاً بـ صفط اللبن بالجيزة

كولومبيا تدرك التعادل أمام الأرجنتين بأقدام لويز دياز بنصف نهائي كوبا أمريكا

الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأربعاء: شديد الحرارة ونسبة الرطوبة عالية

لا تتكئ هنا.. مضيفة طيران تحذر الركاب من أخطر الأماكن بالطائرة

نصف نهائي كوبا أمريكا.. الأرجنتين تنهي الشوط الأول بهدف أمام كولومبيا

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 في محافظات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

بيان عاجل من السعودية بشأن أزمة سد النهضة

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ