دينا الشربيني تتألق في العرض الخاص لفيلمها الجديد |صور

شاركت الفنانة دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلمها «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة النجم كريم عبد العزيز.



ونشرت دينا الشربيني عبر حسابها علي "انستجرام" صورة من العرض الخاص للفيلم وظهرت بإطلالة ملفتة نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.



أقيم أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» وحضر الفنان كريم عبد العزيز العرض وحاوطه مجموعة من الجاردات أثناء دخوله.



كما شهد العرض تواجد منتج الفيلم وائل عبدالله، والمؤلف أيمن وتار، تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول الزواج وما يتعلق به من قضايا اجتماعية هامة.



وكانت قد قررت الشركة المنتجة لفيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين طرح العمل بدور العرض السينمائية في 7 يوليو المقبل.



العمل من المقرر أن يستمر عرضه حتى موسم عيد الأضحى، ليستمر فى المنافسة وسط الأعمال السينمائية التى سيتم طرحها خلال هذه الفترة. يطرح الفيلم عدة تساؤلات حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجين بها، ويقدم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية فى شخصيات مختلفة وغريبة عنه.

العمل كان من المقرر طرحه بداية عام 2020 إلا أنه تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا ، خاصة أن الشركة المنتجة تراهن على تحقيقه إيرادات مرتفعة.

وتصدر الفنان كريم عبد العزيز، بوستر الفيلم بشكل فردي، بينما تصدرت دينا الشربيني بوستر آخر، وتم طرح بوستر آخر للفنان ماجد الكدواني أيضًا. "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كل من كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.