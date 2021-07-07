حصد بها جائزة أفضل لاعب.. شاهد|تصديات إيميليانو مارتينيز في مباراة الأرجنتين وكولومبيا

حصد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين لكرة القدم على جائزة أفضل لاعب فى لقاء منتخب بلاده أمام كولومبيا بنصف نهائي كوبا أمريكا .

وتأهل المنتخب الأرجنتيني لنهائي بطولة أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) إثر تغلبه على نظيره الكولومبي بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره البرازيلي في المباراة النهائية في الساعة الـ2 فجر يوم الأحد 11 يوليو بملعب استاد "ماراكانا"، في مواجهة مرتقبة بين ليونيل ميسي ونيمار.

نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين لم يشهدا جديدا ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمتها الأرجنتين لصالحها بنتيجة 3 / 2.

وشهدت ركلات الجزاء الترجيحية تألق كبير من حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز.

ونجح إيميليانو مارتينيز في التصدي لـ3 ركلات ترجيح، ليقود منتخب بلاده للمباراة النهائية لملاقاة البرازيل فجر الأحد 11 من شهر يوليو.

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