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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات تهمك| أسعار الذهب والعملات والسيارات في مصر

خدمات تهمك
خدمات تهمك

يُبرز موقع صدى البلد، أخبار الخدمات التي قدّمها للقراء خلال الـ24 ساعة الماضية، في السطور التالية..

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 في محافظات مصر

 

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 7 يوليو 2021، 27 ذو القعدة 1442 هجرية.

 

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 7 -7-2021

 

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021

 

سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021


ننشر اسعار الذهب في الصاغة بدون مصنعية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021

 

دليل التليفون | أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ والإسعاف والكهرباء والغاز والتليفونات

 

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم الأربعاء لقرائنا الأعزاء أرقام الهواتف الخاصة بخدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية...

 

سعر هيونداي النترا موديل 2010 في سوق المستعمل | صور

 

تتميز علامة هيونداي الكورية الجنوبية بشعبية كبيرة في سوق السيارات المصري خاصةً المستعمل منه، لانتشار إصداراتها على الطرق، وتوافر قطع غيارها، بالإضافة لحفاظها على قيمته السعرية في عملية إعادة البيع.

 

تعرف علي أبرز مهام عمل جهاز شئون البيئة وفقا للقانون 

 

يهدف قانون البيئة وفقا لأخر تعديلاته لسنة 2015، إلي حماية البيئة بكافة أنواعها من مختلف أشكال الثلوث البيئي

 

5 علامات تكشف حظرك على واتس آب 

 

كشف واتس آب عن عدد من العلامات التي من الممكن أن يعتمد عليها مستخدمو تطبيق واتسآب، في اكتشاف من قام بحظرهم على واتسآب.

 

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