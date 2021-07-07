خدمات تهمك| أسعار الذهب والعملات والسيارات في مصر

يُبرز موقع صدى البلد، أخبار الخدمات التي قدّمها للقراء خلال الـ24 ساعة الماضية، في السطور التالية..

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 7 يوليو 2021، 27 ذو القعدة 1442 هجرية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021



ننشر اسعار الذهب في الصاغة بدون مصنعية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم الأربعاء لقرائنا الأعزاء أرقام الهواتف الخاصة بخدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية...

تتميز علامة هيونداي الكورية الجنوبية بشعبية كبيرة في سوق السيارات المصري خاصةً المستعمل منه، لانتشار إصداراتها على الطرق، وتوافر قطع غيارها، بالإضافة لحفاظها على قيمته السعرية في عملية إعادة البيع.

يهدف قانون البيئة وفقا لأخر تعديلاته لسنة 2015، إلي حماية البيئة بكافة أنواعها من مختلف أشكال الثلوث البيئي

5 علامات تكشف حظرك على واتس آب

كشف واتس آب عن عدد من العلامات التي من الممكن أن يعتمد عليها مستخدمو تطبيق واتسآب، في اكتشاف من قام بحظرهم على واتسآب.