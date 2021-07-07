آدم درايفر يشعل سيجارة بعد عرض فيلمه Annette في افتتاح مهرجان كان.. شاهد

استقبل الممثل الأمريكي آدم درايفر احتفاء الجمهور بفيلمه Annette عقب عرضه مساء أمس في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 74 برد فعل غريب.

قوبل صناع فيلم Annette بتحية وتصفيق حار من قبل جمهور كان قبل وبعد عرضه لأول مرة عالميا في مهرجان كان، فقابلهم الممثل والمنتج آدم درايفر بإشعال سيجارة وتحيتهم.

آدم درايفر

منح المخرج ليوس كاراس آدم درايفر سيجارة أشعلها أثناء تصفيق الجمهور، بعد عرض فيلمهم الأخير Annette الذي تأجل عرضه بسبب جائحة كورونا من قبل، في إشارة إلى ارتياحهما أخيرا من عبء توقع ردود الفعل.

استقبال جمهور كان لصناع فيلم الافتتاح

استقبل جمهور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي صناع فيلم الافتتاح Annette، بتصفيق حار شعر خلالها كل من آدم درايفر وماريون كوتيار والمخرج ليوس كاراس بأنهم نجوم الحدث حتى قبل عرض فيلمهم الأحدث.

أشعل الممثل والمنتج المشارك في فيلم Annette آدم درايفر سيجار سلمها له المخرج ليوس كاراس أُناء تحية الجمهور عقب انتهاء عرض فيلم الافتتاح، ووقوف الجمهور لمدة 5 دقائق لتحية أبطال هذا العمل والهتاف لهم.

تصفيق جمهور مهرجان كان بأبطال فيلم Annette كان في الحقيقة احتفاءا بعودة أكثر مهرجانات الأفلام جاذبية في العالم، بعد توقفه لمدة عام بسبب جائحة كورونا بحسب وصف موقع فاريتي.

شهدت أحداث حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 74، تحية صناع ونجوم السينما العالمية على السجادة الحمراء عقب ظهورهم من قبل الجمهور الذي حرص على التواجد والترحيب بعودة أشهر المهرجانات العالمية وأقربها لقلب الجميع.

وقف كل من المخرج سبايك لي وبيدرو ألمودوفار وبونج جون هو، والممثلة والمنتجة جودي فوستر على المسرح لإطلاق الشرارة الأولى لعودة مهرجان كان وصناعة السينما رسميا إلى نشاطها المعهود بحسب وصف موقع يورونيوز.

تسلمت جودي فوستر السعفة الذهبية الفخرية من المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار عن مجمل مسيرتها الفنية، وتحدثت في كلمتها باللغة الفرنسية عن العام الماضي الذي عاش الجميع فيه داخل فقاعة أجبروا عليها بسبب كوفيد 19.

وتطرقت جودي فوستر للمعاناة والقلق والألم والخوف الذي واجهه الجميع خلال العام الماضي، متطلعة إلى عودة بريق السينما والحياة مرة أخرى.