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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

في ذكرى موقعة البرث..الكتيبة 103 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

ابطال كتيبة 103
ابطال كتيبة 103

كمين البرث في مثل هذا اليوم من عام 2017 الذكرى الرابعة لـ هجوم رفح، الذي راح ضحيته جنود مصر البواسل الذين دافعوا عن أرضهم حتى آخر نفس واثقين في ربهم، رافضين رفع علم الإرهابيين في بلادهم في الهجوم الإرهابي على جنوب مدينة رفح.

وبهذه المناسبة يحيي "موقع صدى البلد" ذكرى ملحمة البرث والهجوم الإرهابي في السطور التالية:  

البرث

تعد منطقة البرث بجنوب رفح نقطة أمنية مهمة؛ التي تمثل عائقا أمام الإرهابيين، كونها منطقة البرث مهمة بالنسبة لهم وتقطع طريق الإمدادات، وفشلت جميع المحاولات السابقة لاستهدافه؛ حيث يعتبر مربع البرث مركزا لقبيلة الترابين، وله أهمية لوجستية وأمنية، ومن النقاط التي تربط بين وسط سيناء من جهة ورفح والشيخ زويد من جهة أخرى.

لحظة الهجوم الإرهابي 

تم الهجوم الإرهابي على كمين البرث في الساعة الرابعة فجر يوم 7 يوليو 2017، حيث قامت إحدى السيارات المفخخة التي تم تدريعها جيدا وتمويهها داخل إحدى المزارع، بالدخول إلى كمين "البرث" برفح، وتعاملت معها قوات الكمين، ولكن لشدة تدريعها انفجرت قرب الكمين.

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150 مقاتلاً 

بدأ الهجوم بواسطة 150 مقاتلا و12 عربة كروز محملة بالسلاح بالإضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف آر بي جي وقذائف هاون ومدافع جرينوف وقنابل يدوية ومفخخات، وخلال دقيقة كانت القوات المسلحة المصرية المشرفة  في أماكنها ترد على الإرهابيين بكل قوة دون خوف واثقين في ما يقدمه من خدمة لربهم و لبلادهم  وللأجيال القادمة وحفاظا على أسرهم. 

ابطال كتيبة 103 

 ويتمكن أبطال الكتيبة 103 من التعامل معها، ثم دفع التكفيريين بسيارات أخرى محملة بالمتفجرات والأسلحة والإرهابيين، ليتصدى لها البطل العقيد منسي ورجاله بقوة وبسالة منقطعة النظير، قبل أن يتحرك لمساعدتهم من الناحية الأخرى النقيب  البطل خالد مغربي، لدعم رفقائه بسيناء، وينضم لصفحة الشهداء البيضاء أيضا، ليسقط أغلب أفراد الكتيبة واحدا تلو الآخر،  ويحمي جثث الشهداء الجندي علي علي السيد قبل أن يتلقى 30 رصاصة في ظهره، قبل وصول الدعم من الجيش المصري ليهرب أمامه التكفيريين.

الشهيد البطل أحمد المنسي 

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قصاص القوات المسلحة المصرية 

وسرعان ما اقتصت القوات المسلحة لأرواح شهداء الوطن، حيث أعلن المتحدث العسكري استمرار قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء في تمشيط منطقة جنوب رفح ومطاردة العناصر الإرهابية التي هاجمت نقاطا لتمركز القوات بسيناء، وأحبطوا هجوما إرهابيا على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وقُتل ما لا يقل عن 40 إرهابيا وتدمير 6 عربات، خلال الهجوم.

البرث رفح كمين البرث كتيبة 103 القوات المسلحة

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