أستاذ اقتصاديات الوباء: لم تظهر حالة واحدة لسلالة دلتا فى مصر حتي الآن

سلالة كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر كانت مشتركة مع التحالف الدولي لتوزيع عدد اللقاحات كوفاكس، حيث انه كان من المفترض ان يورد لمصر فى الربع الأول من عام 2021 40 مليون جرعة، وهذا لم يحدث، وهذا حدث لدول العالم جميعها.



وأضاف "عنان" خلال حواره عبر زووم ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، انه بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة أنه يجب توطين صناعة لقاحات كورونا من أجل عدم سيطرة دول لدول أخرى، موضحا أن مصر أول دولة فى الشرق الأوسط كله وأفريقيا تقوم بتصنيع او إعادة تصنيع اللقاحات.

وتابع انه فى خلال أربعة أشهر تم نقل التكنولوجيا الطبية وتم التصنيع بالفعل، حيث أنه إقتصاديا له مردود على الدولة لتقليل الوباء، لافتا إلى أن جميع اللقاحات الموجودة حتي الأن تقي الشخص من الإصابات الحادة والوفيات من كل السلالات الخاصة بكورونا.

وأشار إلى أنه لايوجد وفيات بسلالة دلتا بكورونا للأشخاص التى أخذت اللقاحات، متابعا أنه لايوجد أى حالة لهذا المتحور ظهرت بمصر، حيث أنه حتي فى حالة وجوده اللقاح يقي من تلك السلالات.



وفي سياق أخر، في الوقت الذي يخشى العالم فيه من سلالة دلتا المتحورة ، ظهرت متحور جديد لكورونا اسمه سلالة إبسيلون، في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو أنها أقوى وأخطر من متحور دلتا الأخير حيث تثير سلالة إبسيلون قلق العلماء لتفوقها من حيث الخطورة على متحور دلتا الذي انتشر بشكل واسع النطاق وأقلق العالم بأسره.

ما هي سلالة إبسيلون الجديدة ؟

سلالة إبسيلون لها خصائص مختلفة تماماً عن سلالات كورونا التي عاصرناها خلال الأشهر الماضية، وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام العالمية المختلفة حول سلالة كورونا الجديدة ، نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن سلالة إبسيلون الجديدة :

- سلالة إبسيلون ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة في مايو 2020 ثم تطورت سلالاته بشكل كبير وانتشرت في الولايات المتحدة و34 دولة أخرى .

- هذه السلالة المتحورة تنتشر بسهولة أكبر. كما أنها تقلل من فعالية الأجسام المضادة التي أنتجها الجسم بعد التعرض لعدوى سابقة بمرض كوفيد-19 أو بعد تلقي لقاح كوفيد-19.

-سلالة إبسيلون تتمتع بخصائص مدمرة لجهاز المناعة وبقدرة عالية لمقاومة الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات المعروفة

- السلالة الجديدة تنجح في تقليل فعالية الأجسام المضادة من بلازما الأشخاص الذين تم تلقيحهم بلقاح فيروس كورونا

- متحور إبسيلون يعتمد على استراتيجية غير مباشرة وغير مألوفة للهروب ومراوغة من الأجسام المضادة

- أكدت الأبحاث أن متحور إبسيلون تمكن من إضعاف فعالية البلازما في بعض الحالات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف.