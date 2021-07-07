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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"الفن الصادق" في قصر بشتاك.. تفاصيل

صدى البلد

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك "بشارع المعز" - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- أمسية جديدة من الأمسيات الطربية المتميزة ، حيث يلتقى محبي الطرب الأصيل فى السابعة والنصف مساء الخميس (8 يوليو) مع الحفل الغنائى الذى تقدمه فرقة "الفن الصادق" ، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

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للدورة الثانية على التوالي وحدة خدمة المؤلف بمعرض الكتاب

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طي الورق.. أنشطة للأطفال بجناح الأزهر الشريف ..تفاصيل

 

عن فرقة “ الفن الصادق” : 

 

تأسست الفرقة على يد الفنان (إسماعيل صادق) صوليست الفرقة القومية للموسيقى العربية بدار الأوبرا، وتعنى بتقديم أغنيات الزمن الجميل : ( أمانة عليك – جميل وأسمر – كامل الأوصاف – عنابي ويا حلو صبح)  .

قصر قصر ثقافة القاهرة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين قصر بشتاك قصر احمد بهاء

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