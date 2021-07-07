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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس مدينة أبو المطامير: 654 قرية وعزبة داخل منظومة التطوير الشامل

تطوير قري البحيرة
تطوير قري البحيرة

قال اللواء وائل زغلول، رئيس مجلس مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، إن مبادرة حياة كريمة قامت بالعديد من الإنجازات في تطوير قرى محافظة البحيرة.

 

وأضاف “زغلول”، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أنه سيتم تحويل مركز كامل يبلغ حوالي 20 فدانا يحتوي على 712 ألف نسمة، إلى محطة معالجة صرف صحي، وجارٍ إنشاؤها.

 

وتابع رئيس مجلس مدينة أبو المطامير أن هناك حوالي 654 قرية وعزبة داخل منظومة التطوير الشامل.

 

ونوه رئيس مجلس مدينة أبو المطامير، بأن التطوير الشامل للقرى بمحافظة البحيرة يتم وفقاً لمبادرة حياة كريمة، وتم إنشاء حوالي 39 وحدة صحية، وتطوير وحدتين، لافتا إلى أنه تم إنشاء أيضاً 27 مركز شباب وتطوير 33 مركزا، مختتما "إحنا مش عايزين نغفل عن شبابنا وأهمية مراكز الشباب لهم".

https://fb.watch/v/ZiXKhU5z/

 

مدينة أبو المطامير محافظة البحيرة مبادرة حياة كريمة التطوير الشامل اخبار التوك شو

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