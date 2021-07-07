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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طرح موديلات 2022.. ماذا يحدث لأسعار السيارات في مصر

محمود حماد، رئيس
محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل و الهايبرد

طرحت مؤخرا عدد من شركات السيارات المتواجدة داخل السوق المصرية موديلات 2022 ، لطرازاتها المختلفة بزيادات سعرية مقارنة بالموديلات الخاصة بالأعوام السابقة ، ولكن ماذا يحدث في أسعار السيارات المستعملة في مصر بعد هذا الطرح .

 

تصريحات رسمية 

 يقول محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة ان أسعار السيارات في مصر تشهد زيادة خلال فصل الصيف أكثر من مرة بسبب العديد من الأسباب .

 

وأضاف حماد في تصريح خاص لـ "صدى البلد " أن أسعار السيارات خلال فصل الصيف تزيد بسبب زيادة الطلب عن المعروض ، لذلك تظهر ظاهرة الاوفر برايس المنتشرة بالفعل حاليا ، لكن مع بداية العام الجديد وبالتحديد في شهر يناير من كل عام يتم طرح عدد من العروض والتخفيضات لتصريف المخزون لدى الشركات من الموديلات الاقدم لديهم .

وأوضح رئيس قطاع المستعمل و الهايبرد برابطة تجار السيارات ، انه بشكل عام السوق اصبح غير مستقر نهائيا خلال هذه الفطرة بسبب انه هناك مشاكل عالمية في انتاج موديلات والطرازات الجديدة الخاصة بالشركات بسبب قلة الرقائق الالكترونية ، بالإضافة الى الغلق الذى شهدته معظم بلدان العالم ومصر الفترة الأخيرة لتداعيات الوباء العالمي فيروس كورونا . 

وتابع حماد ان في مصر تحاول الحكومة جاهدة لاستقرار الوضع الاقتصادي بكافة القطاعات ومنها قطاع السيارات ، لعودت الحياه به الى طبيعتها وزيادة حركة البيع والشراء .

 

والجدير بالذكر أن شركات السيارات العالمية ، طرحت مؤخرا موديلات 2022 ، الخاصة بطرازات عديدة متواجدة داخل السوق المصرية ، وفتح أبواب الحجز الفعلي لها .

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