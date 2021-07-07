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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لبيك اللهم لبيك.. إنشاد "وديلي سلامي يارايح الحرم" بصوت رائع .. فيديو

انشودة بمناسبة الحج
انشودة بمناسبة الحج

استضاف موقع “صدى البلد”،  المنشد فوزي محمد عياد، خريج كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أحد أبناء محافظة البحيرة ، وأنشد" وديلي سلامي يارايح الحرم".. بمناسبة موسم الحج.

وُلد فوزي محمد عياد، في محافظة البحيرة مركز رشيد، إدفينا 1 فبراير 1992،  حفظ القرآن وبدأت موهبة الصوت الندي من خلال الاستماع لإذاعة القرآن الكريم في المنزل من خلال فواصل الابتهالات والمدائح .


وقال "عياد"، خلال لقائه في "صدى البلد"، “كنت أدندن بصوتي ما أسمعه من هذه الفواصل طيلة فترة الإعدادي والثانوي، وكانت البداية عندما التحقت بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر والمشاركة بالأنشطة الدينية فيها نظمت الجامعة مسابقة في تلاوة القرآن والإنشاد الديني”.

 

وتابع المنشد “اشتركت وقتها وحصلت على المركز الأول مكرر، بعد ذلك جاءت خطوة البرامج التليفزيونية ومن أهمها (صباح الخير يا مصر _ واحد من الناس مع د.عمرو الليثي _ كل يوم مع عمرو أديب _ مع الناس بقناة الناس_ وإنبوكس بصدى البلد وغيرها)”.

 

وأشار إلى تأثره بسماع الشيخ محمد عمران والشيخ سيد النقشبندي والشيخ نصرالدين طوبار والشيخ طه الفشني رحمهم الله عليهم جميعا.

 

وحصل المنشد على المركز الأول بمسابقة جبريل الرمضانية برنامج واجعلوا بيوتكم قبلة ٢٠٢٠ ، والمركز الثالث بمسابقة الفائزون الدولية ببور سعيد ٢٠١٩ ، مركز أول مكرر إنشاد ديني بجامعة الأزهر.

 

المنشد فوزي محمد عياد وديلي سلامي يارايح الحرم الحج القران الكريم كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر سيد النقشبندي نصرالدين طوبار

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