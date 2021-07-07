في ذكرى استشهاده الرابعة.. شقيق أحمد منسي يرثي أخيه بهذه الكلمات

قال المهندس محمد صابر منسي شقيق الشهيد العقيد أركان حرب أحمد مسني، إنه لا يمكن نسيان شقيقه الشهيد، مضيفا أنه قدم روحه من أجل الدفاع عن تراب الوطن.



وأضاف المهندس محمد صابر منسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي لـ التليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه حاليا يعمل على مشروع باسم الشهيد أحمد المنسي، متابعا أن يتم إنشاء مسجد ضخم للشهيد.



وأكد المهندس محمد صابر منسي شقيق الشهيد العقيد أركان حرب أحمد مسني، أن الشهيد كان محبا لأعمال الخير والجميع يحبه كثيرا ولم يرى أحد منه أي شيء سيئ، مشيرا إلى أن ذكرى استشهاده الخامسة تمر الأيام الحالية ونعمل على مشروع مسجد له.

وتحل اليوم، الأربعاء، الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد العقيد البطل أركان حرب أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد ومعه عدد من أفراد الكتيبة في كمين إرهابي على منطقة البرث، بمدينة رفح المصرية في يوم 7 يوليو عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي على أفراد القوات المسلحة في سيناء، مقدمين أرواحهم للدفاع عن الوطن بكل قوة ولا يخشون الموت.

وبهذه المناسبة يستعرض "موقع صدى البلد" أهم المعلومات عن الشهيد البطل أحمد المنسي في السطور التالية:

حياته

وُلد البطل أحمد المنسي في 4 أكتوبر عام 1978م بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية، بعد التخرج عمل كضابط بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة في الوحدة 999 قتال.

محب للعلم وللمعرفة

التحق المنسي بأول دورة للقوات الخاصة الاستكشافية المعروفة باسم الـ "SEAL" عام 2001م، ثم سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006م.

وفي عام 2013م حصل المنسي على ماجستير العلوم العسكرية "دورة أركان حرب" من كلية القادة والأركان، وتولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة خلفاً للعقيد رامي حسنين الذي قتل في شهر أكتوبر عام 2016م.

محب للشعر

كان يكتب الشعر كما روت زوجته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بالذكرى الـ44 لانتصارات أكتوبر، ومن بين أشعاره: "شجرة إنتي يا مصر من عمر التاريخ، أعلم أنكِ فانية، فلا شيء باقٍ، ولكنكِ باقية حتى يفنى التاريخ".

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البعثات التي شارك فيها

عمل كملحق إداري في مكتب دفاع باكستان، وشارك في المناورات التدريبية في ألمانيا، ثم شارك في المناورات التدريبية بالبحرين.

البطل الشهيد أحمد المنسي

قائد كتيبة 103

شغل الشهيد أحمد المنسي منصب قائد الكتيبة 103 صاعقة المتمركزة بمدينة العريش في شمال سيناء، خلال مسيرته العسكرية اشتهر بقيادته لعدة حملات لإنفاذ القانون مكونة من أفراد الصاعقة المصرية بهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء، و قُتل ومعه عدد من أفراد كتيبته في 7 يوليو 2017 خلال أحداث هجوم “كمين البرث” بمدينة رفح في شمال سيناء أثناء التصدي لهجوم إرهابي مسلح على أفراد القوات المسلحة المصرية.

وفاته

شُيع جثمانه في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي، ودفن في مقابر الأسرة بالروبيكي.

وصيته

قالت زوجته إنه أوصى بأن لا يُغسّل أو يكفّن، وأن يدفن بملابسه العسكرية، مؤكدة أنه تمنى "الشهادة" بعد وفاة المجندين في هجوم رفح الأول.

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تكريمه

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الكوبري العائم الذي يربط قناة السويس القديمة والجديدة ببعضهم البعض، ويقع بمنطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية، وأطلقت عليه هيئة قناة السويس اسم "الشهيد أحمد منسي"، وكُرمَّت أسرته وزوجته في الندوة التثقيفية التي أقامتها القوات المسلحة، وكذلك أُطلِقَ اسمه على عدد من المدارس بمحافظة الشرقية، وافتُتِح نصب تذكاري له في محافظة الشرقية.



7 يوليو عام 2021 ذكرى معركة ملحمة البرث الرابعة الذي استشهد فيها العقيد أحمد منسى ورفاقه الذين دافعوا عن أرضهم حتى آخر نفس واثقين في ربهم رافضين رفع علم الإرهابيين في بلادهم.

استشهاد أحمد منسي في ملحمة البرث

قاد الشهد العقيد أركان حرب "أحمد منسي" واثنان وعشرون جنديا وضابطا ملحمة البرث التاريخية سالت فيها دماؤهم الباسلة والشريفة ليروا بها رمال أرض الفيروز في سيناء، ليدحروا ضباع الإرهاب الأسود، في معركة ملحمة البرث، وليمنحهم منسي ورجاله درسا قاسيا، ثم تخترق رصاصات الغدر صدور وظهور أبطال معركة البرث لتنهمر دماءهم الباسلة على زيهم العسكري الموقر لافظين الشهادة وهم يقاتلون دواعش الإرهاب، ليخلد اسم العقيد منسي ومن معه بحروف من ذهب في صفحات سجل العسكري المصري المشرف، وتحل اليوم الذكرى الرابعة لاستشهاد البطل أحمد صابر منسى في السابع من يوليو التي أصبحت ذكرى عزيزة وغالية عند كل المصريين.

وفاة المنسي في ملحمة البرث

ملحمة البرث

وُلد البطل أحمد المنسي في 4 أكتوبر عام 1978م بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية، بعد التخرج عمل كضابط بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة في الوحدة 999 قتال.



وضرب البطل أحمد منسى ورجاله أروع الأمثلة في التضحية والفداء حينما هاجم الإرهابيون القتلة الكمين فجر يوم 7 يوليو عام 2017، حيث دافع ورجاله باستماتة لآخر طلقة حتى سقط الشهداء واحدا تلو الآخر لينتهي مسلسل الشجاعة والتضحية بسقوط الشهيد أحمد منسى محتضنا سلاحه، ولا يتمكن أحد من هؤلاء من اقتحام مبنى الكتيبة الذى انفجرت فيه سيارتان مفخختان، كما لم يستطع هؤلاء أخذ جثة أي شهيد من هؤلاء الأبطال.



واستشهد في كمين البرث البطل جندي "فراج محمد محمود أحمد"، والبطل سائق "عماد أمير رشدي يعقوب"، والبطل جندي "محمد محمود محسن"، البطل جندي "أحمد محمد علي نجم"، البطل جندي "على حسن محمد الطوخي"، والبطل جندي "محمود صبري محمد"، والبطل جندي "محمد محمود فرج"، و"أحمد العربي مصطفى"، والبطل مندوب مدني "صبري".