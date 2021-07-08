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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عارف: الدولة المصرية عملت بشكل جاد في إنتاج أول دواء لعلاج ضمور العضلات..فيديو

دكتور هاني عارف،
دكتور هاني عارف، أستاذ ورئيس قسم أمراض المخ والأعصاب

قال دكتور هاني عارف، أستاذ ورئيس قسم أمراض المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، أن هناك دواء حديث عملت الدولة المصرية على انتاجه من أجل علاج مرضى الضمور العضلي.

 

وأضاف عارف خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز” أن كان هناك  علاج لضمور العضلات الشوكي أصبح متاح في بعض الدول ولكن تكلفته وصلت لملايين وكان هناك صعوبة في الحصول عليه.

 

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل عدة أيام، أن الدولة ستتحمل تكاليف علاج مرض ضمور العضلات للأطفال حديثي الولادة، والتي ستبلغ 3 ملايين دولار.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا المرض كان محل اهتمام كبير من الدولة المصرية، بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر بسبب فقدان أطفالهم من مرضى الضمور العضلي، مما دفع الدولة للاتفاق مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض، موضحا أنه «سيتم الكشف عن هذا المرض لجميع الأطفال لتحقيق التشخيص والعلاج المبكر».

عدد من المهتمين بالشأن العام أكدوا أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسانية لا يختلف عليها اثنان، وأن ما يفعله من أجل الأسرة فاق كل التوقعات، مثمنين مبادرته لـ تحمل الدولة تكاليف علاج مرضى ضمور العضلات.

الرئيس الإنسان

الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت أنه يستحق لقب «الرئيس الإنسان» بعد أن شعر بمعاناة الأسر المصرية واستجاب للأمهات الذين لديهم أطفال مصابون بمرض ضمور العضلات. 

وأضافت «يحيى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن الرئيس يهتم بالأسرة المصرية بشكل غير مسبوق، حيث يهتم بصحة الإنسان من خلال المبادرات المختلفة وهذا يكلف الدولة الكثير.

وأشارت عضوة القومى للمرأة إلى أن ما يحدث هو توجه إنساني، فـ الرئيس السيسي يثبت أنه لديه القدرة على احتواء المشكلات الموجودة في الأسرة المصرية خاصة أن علاج الطفل الواحد يتكلف أكثر من 3 مليون دولار وهذا ليس في استطاعة أي أسرة.

وأكدت أن الرئيس السيسي أخذ «على عاتقه الحفاظ على أبناء الوطن، والحفاظ على صحتهم وتقديم الرعاية الإنسانية للمصريين، وخفف بهذه المبادرة آلام مئات الأمهات اللواتي كن يعانين مع تعب أبنائهن.

 

الدولة المصرية علاج ضمور العضلات الضمور العضلي الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة عين شمس

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